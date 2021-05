Vilvoorde schuift Uplace-opvolger Broeklin op lange baan

Met de eindmeet in zicht krijgt het project Broeklin in Machelen opnieuw forse tegenkanting. De stad Vilvoorde zal bij de Raad van Vergunningsbetwistingen een beroep tot schorsing en vernietiging indienen tegen de omgevingsvergunning die de 'werkwinkelwijk' eerder kreeg van de Vlaamse regering. Dat bevestigde het stadsbestuur dinsdag.

De juridische procedure is een enorme tegenvaller voor Broeklin. Nadat eigenaar Bart Verhaeghe, tevens voorzitter van Club Brugge, drie jaar geleden zijn ambitieuze plannen voor een gigantisch winkelcentrum begroef, lanceerde de stadsplanner Alexander D’Hooghe (de 'tovenaar' achter de Antwerpse Oosterweelverbinding) het concept van de werkwinkelwijk. Na lang overleg zegden meerdere critici, zoals Unizo en de Bond Beter Leefmilieu, het project rond circulaire economie hun steun toe. In maart kende de Vlaamse regering Broeklin zijn langverwachte omgevingsvergunning toe.

Uplace is nog altijd in hetzelfde bedje ziek.

Uplace, zoals de ontwikkelaar nog altijd heet, hoopte dat de tegenstanders, net zoals bij Oosterweel, na meer dan tien jaar discussie eindelijk de strijdbijl zouden begraven. Maar dat is buiten de stad Vilvoorde en haar burgemeester Hans Bonte (Vooruit), de grote vijand van Uplace, gerekend. Naast de impact op de kleinhandel in het stadscentrum vreest Bonte vooral de impact van de parking met 4.500 parkeerplaatsen. 'Uplace is nog altijd in hetzelfde bedje ziek', zegt Bonte. 'Het project is zeer sterk georiënteerd op de auto, met de bijhorende impact op de mobiliteit en het milieu.'