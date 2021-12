Virtueel vastgoedplatform slaat handen in elkaar met 3D-reus

Het Belgische vastgoedplatform Nodalview gaat in zee met de Amerikaanse 3D-reus Matterport. Samen willen ze virtuele rondleidingen naar een nieuw niveau tillen.

'Ik zie dat je naar dat tafelblad aan het kijken bent. Dat is net vernieuwd, mooi hé?' Thomas Lepelaars zegt het langs zijn neus weg. Het is dan ook een normale opmerking terwijl je een rondleiding krijgt in een te koop staand appartement. Toch klinkt het wat bizar. Dat Lepelaars en ik allebei naar een computerscherm zitten te turen op 300 kilometer van elkaar, heeft daar wellicht iets mee te maken.

Nodalview Brusselse start-up die digitaal verkoopplatform aanbiedt aan vastgoedmakelaars.

Opgericht in 2016.

Bedient met 80 werknemers 10.000 klanten in 30 landen vanuit kantoren in Brussel, Parijs en Madrid.

Omzet van 'verschillende miljoenen'.

Gefinancierd door geldschieters uit Londen en Madrid en het Belgische Volta Ventures.

Lepelaars is de oprichter en CEO van Nodalview, een snel groeiende start-up gespecialiseerd in wat 'proptech' heet in techjargon. Dat is een verzamelterm voor technologie met als doel de vaak wat oubollige vastgoedsector te moderniseren.

Het in 2016 opgerichte Nodalview doet dat door het makelaars mogelijk te maken gemakkelijk virtuele rondleidingen aan te bieden, en daar een uitgebreid sales- en marketingplatform aan te koppelen. De Belgische start-up, met kantoren in Brussel, Parijs en Madrid, bedient met die oplossing zo'n 10.000 klanten in 30 landen.

Digitale tweeling

Nodalview is niet het enige bedrijf dat zich op die virtuele ervaringen heeft gestort. Zeker tijdens de coronapandemie en de bijhorende lockdowns steeg de interesse fors, aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Maar Nodalview wil zich met een nieuw partnerschap onderscheiden van het peloton.

Het Brusselse bedrijf slaat de handen in elkaar met de Amerikaanse marktleider in 3D-technologie Matterport. De 'digital twin'-technologie van dat miljardenbedrijf wordt geïntegreerd in het platform van Nodalview, wat de virtuele rondleidingen naar een nieuw niveau moet tillen.

We zagen ook na de lockdowns dat de interesse in dit soort oplossingen enorm is. Thomas Lepelaars CEO Nodalview

In een notendop maakt die technologie het eenvoudig om op basis van foto's een virtuele kloon te maken van eender welk gebouw. Binnen die 'digitale tweeling' kan je via het platform van Nodalview dan onder begeleiding van een makelaar een geleid bezoek doen aan eender welk pand uit de portefeuille van een vastgoedkantoor. Dat kan een op een, maar ook als een soort virtueel 'open house' met 50 potentiële kopers tegelijk.

Tussenstap

Volgens Lepelaars is dat format een blijver, ook wanneer de coronapandemie straks voorbij is. 'We zagen ook na de lockdowns dat de retentie voor dit soort oplossingen enorm is. Zowel bij de makelaars die wij bedienen als bij hun potentiële kopers is de interesse enorm.'

De technologie van Matterport maakt het eenvoudig om op basis van foto's een virtuele kloon te maken van eender welke woning, die je dan via het platform van Nodalview onder begeleiding van een makelaar kunt bezoeken.

Dat is logisch, vindt Lepelaars. 'Vandaag is het hele verkoopproces van een woning bijzonder inefficiënt. Op basis van een handvol foto's moet je beslissen of je een fysiek bezoek wil brengen, iets wat tijdrovend is voor alle betrokkenen. Wie bieden een tussenstap die de boel efficiënter kan doen verlopen. Makelaars kunnen geïnteresseerde kopers meteen verschillende panden tonen, zonder tijdverlies. En kandidaat-kopers kunnen al beter selecteren wat hen echt interesseert. Zo kom je bij de verkopers alleen nog met de serieuze kandidaten over de vloer.'