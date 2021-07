Vlaamse adviesraad verzet zich tegen privatisering zorg

Net op de dag van een cruciale stemming in het Vlaams Parlement brengt de Vlaamse Welzijnsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de sector, een erg kritisch advies uit over de geplande privatisering van het Antwerpse Zorgbedrijf.

De Vlaamse meerderheidspartijen willen vandaag een belangrijke stap zetten in de privatisering van de Vlaamse zorg. Dinsdagnamiddag staat in de Commissie Binnenlands Bestuur een cruciale stemming op de agenda over een decreetswijziging, waardoor publieke welzijnsinstellingen een private rechtsvorm kunnen aannemen en van meer fiscale voordelen genieten.

De decreetswijziging moet de weg vrijmaken voor de geplande privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen. Het Antwerpse schepencollege en de gemeenteraad keurden enkele weken geleden de nieuwe structuur van het stedelijke zorgbedrijf goed. De instelling beheert vandaag 46 dienstencentra, 3.500 serviceflats en 19 woon-zorgcentra in het Antwerpse, maar wil via extern kapitaal uitbreiden naar heel Vlaanderen.

De oppositiepartijen Groen en PVDA lopen al weken storm tegen de privatiseringsplannen. Maandag vond in het parlement nog een hoorzitting plaats, waarin verschillende zorgspelers zich kritisch toonden over de plannen. Dinsdag verklaart de Vlaamse Raad Welzijn Volksgezondheid Gezin (WVG), het belangrijkste adviesorgaan van de sector, zich 'niet akkoord' met de decreetswijziging.

De Raad meent dat met dit voorstel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de ondersteuning voor de persoon met een zorgbehoefte niet kunnen worden gegarandeerd. Vlaamse Raad Welzijn Volksgezondheid Gezin

De raad vreest dat de nieuwe regels de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de ondersteuning zullen ondermijnen. 'Door de eenzijdige focus op performantie in dit voorstel van decreet staat dit de brede invulling van maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning mogelijk in de weg', klinkt het in het advies dat De Tijd kon inkijken.

Concreet vreest de raad dat veel geld uit de zorg zal wegstromen naar (buitenlandse) privéaandeelhouders als geen concrete garanties worden ingebouwd, bijvoorbeeld over het herinvesteren van de winsten. Ook over de arbeids- en loonvoorwaarden van het overgedragen zorgpersoneel maakt de raad zich zorgen.