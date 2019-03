Vlaamse ambtenaren tegen 2023 allemaal onder nieuw dak

Vanaf 2023 gaan 3.800 Vlaamse ambtenaren aan de slag in Kantoor 2023, een indrukwekkend project van vastgoedgroep Befimmo in de Noordwijk.

Kantoor 23 is het sluitstuk van een concentratieprogramma van zo veel mogelijk Vlaamse ambtenaren in Vlaamse Administratieve Centra in alle provinciesteden en Brussel.

De Vlaamse overheid verlaat in het kader van Kantoor 2023 binnen vier jaar drie grote verouderde kantoorgebouwen (Ferraris, Ellips, Arenberg). Ze zal in het ZIN-project van Befimmo, op de locatie van WTC 1 en WTC 2, 67.000 vierkante meter kantoorruimte huren voor een periode van 18 jaar. Nooit eerder concentreerde ze meer personeel in een enkel gebouw.

Het ZIN-project van Befimmo was door de Vlaamse regering reeds goedgekeurd op 22 februari. En dat is nu definitief. Niemand is er binnen de wettelijke termijn tegen in beroep gegaan. Als alles naar wens verloopt, beginnen de werken in april van volgend jaar. Ze zullen drie jaar duren.

Concentratiebeweging

De concentratiebeweging van de huisvesting van de Vlaamse ambtenaren is al een tijdje aan de gang. Er werden het voorbije decennium Vlaamse Administratieve Centra geopend in Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Hasselt in de provinciehoofdsteden. Met de ingebruikname van het Herman Teirlinck-gebouw op Tour & Taxis (2017), het gerenoveerde Consciencegebouw (2018) en Kantoren 2023 (2023) vlakbij het Noord-Station, is ook het grootste gedeelte van die oefening in Brussel rond. Er wordt nu gekeken op in de centrumsteden nog een verdere concentratie mogelijk is. Van de 28.000 Vlaamse ambtenaren zullen er in 2023 12.000 in VAC’s werken, waarvan 7.000 Brussel.

‘Het belang van de efficiëntiewinst voor de Vlaamse overheid door deze concentratiebeweging kan niet worden onderschat. 62 gebouwen werden verlaten. Het aantal ingenomen kantoorvloeren daalde met ruim 100.000 vierkante meter of ruim 65 procent’, benadrukt Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).

Het project 2023 toont volgens de minister ook aan dat goedkoop en duurzaam kunnen samengaan. ‘Het is niet alleen het goedkoopste van de drie indieners. Er wordt vier miljoen euro per jaar bespaard in vergelijking met de huidige huisvesting in verouderde gebouwen. Bovendien Het Ferraris-gebouw, in eigendom van de Vlaamse overheid, kan nog worden gevaloriseerd. De energiekost is met 60 procent verlaagd. Het gebouw ligt, net als de andere VAC’s, op een mobiliteitsknooppunt’.