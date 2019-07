Vlaamse twijfels bij vastgoedbeurs Cannes

De stad Gent stond in 2014 mee aan de wieg van het succesvolle Surreal Estate of het Belgian Pavilion, de gezamenlijke stand van de drie regio’s en tientallen bedrijven op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes. Vorig jaar kwamen daar liefst 7.000 van de 26.000 bezoekers langs.

Maar de constructie wankelt nadat het nieuwe Gentse schepencollege begin dit jaar besliste niet meer deel te nemen. Het ziet er niet langer een toegevoegde waarde in. Een reeks schandalen, van Publicis over Optima tot Landinvest, hebben geleid tot meer terughoudendheid in de contacten met de vastgoedwereld. Het afhaken van Gent doet nu ook Antwerpen twijfelen. De stad voelt zich niet geroepen in haar eentje de Vlaamse delegatie te leiden.

Heel wat Vlaamse bedrijven willen in het spoor van een Vlaamse en/of Belgische overheid nog aanwezig kunnen zijn op Mipim. Daarom wordt gekeken naar Flanders Investment & Trade (FIT) om de kar te trekken. Maar zonder extra middelen ziet FIT dat niet zitten. De tijd dringt. Voor september moet de huur, 215.000 euro, worden betaald aan de inrichter. Naar verluidt staat Moskou te popelen de ruimte over te nemen.

Factuur

De drie regio’s deelden tot nu de totale factuur in functie van de ingenomen vierkante meter en het aantal deelnemende bedrijven uit elke regio. De bedrijfsbijdragen financierden de animatie. Bedrijven willen graag de kosten delen. Het individuele toegangsticket kostte dit jaar 2.050 euro, een stand huren en inrichten snel tienduizenden euro’s.

‘De factuur voor Gent bedroeg vorig jaar 29.000 euro’, zegt de Gentse schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD). De Antwerpse bijdrage was wellicht van dezelfde orde. ‘Daarbij komen de reis- en verblijfkosten. Wie met de trein gaat en buiten Cannes logeert, kan dat beperken tot 1.000 euro’.

Wat steden als Gent en Antwerpen de voorbije jaren aan Mipim besteedden, is een peulschil in vergelijking met de uitgaven van de privésector. 2.500 euro per aanwezige medewerker is niet ongewoon. Met 1.410 Belgen in Cannes, de vele seminaries, diners en events in de badstad lijkt een totale Belgische factuur van 5 miljoen euro niet ver af.

Afspraken

In alle regio’s is er een publiek-private samenwerking voor de huur van de gemeenschappelijke ruimte. In Vlaanderen neemt de vzw Flanders Ghent Development Group de coördinatie op zich. Gevreesd wordt dat enkele Vlaamse bedrijven zich zullen terugtrekken als de Vlaamse overheid niet meer participeert. Het is lang niet zeker dat Wallonië en Brussel bereid zijn een groter deel van de factuur op zich te nemen.

Philip Heylen, de voormalige Antwerpse schepen (CD&V), betreurt de gang van zaken: ‘Nergens kan je zo efficiënt afspraken maken rond vastgoedprojecten als op Mipim’. Heylen werkt voor Ackermans & van Haaren, een bedrijf met een belangrijke vastgoedtak.