Vroegere digitale topman Belfius wordt vastgoedbaas

Bij Steenoven treft Van Mol een bedrijf in volle verandering. De Roeselaarse projectontwikkelaar, die zich toelegt op de bouw van zowel retailvastgoed als hotels en kantoren en ook actief is in publiek-private samenwerkingen, werd in september overgenomen door Peter Temmerman, de topman en eigenaar van de West-Vlaamse aannemer Alheembouw.