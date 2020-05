Vrouwen in opmars bij de vastgoedmakelaars

Nooit waren er meer vastgoedmakelaars. Een op de drie zijn vandaag vrouwen. In acht jaar kwamen er 1.000 bij.

Het aantal vastgoedmakelaars in België zat vorig jaar met 10.630 op een historisch record. Daarvan waren er 3.374 vrouwen, blijkt uit cijfers van het Beroepsinstituut voor de Vastgoedsector (BIV). Sinds 2012 zijn er zo'n 1.000 vrouwelijke erkende makelaars en stagiairs bijgekomen, een toename met 40 procent. Het aandeel van vrouwen steeg in die periode van 28 naar 32 procent.

De opwaartse beweging bevestigt de trend dat vrije beroepen steeds meer succes kennen bij vrouwen. 'Het is ook een sector met nauw sociaal contact, waar je een adviserende functie opneemt bij een transactie die veel mensen maar één keer in hun leven doen', stelt Dorien Stevens, communicatieverantwoordelijke bij het BIV.

Sinds 2011 is het aantal makelaars jaar na jaar gestegen, van 8.840 naar 10.630. De sterke groei van de woningmarkt in prijzen en volumes was daar zeker niet vreemd aan. Tv-programma's als 'Huizenjagers' gaven aan de opmars van het beroep nog een extra elan.