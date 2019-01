Vrouwenquota duwen Herman De Croo uit bestuur Texaf

Vlaams volksvertegenwoordiger Herman De Croo moet bij Texaf ontslag nemen uit de raad van bestuur, omdat er anders te veel mannen zetelen. 'Een domme regel', vindt de investeringsmaatschappij.

De liberale politicus heeft een mandaat als vicevoorzitter tot de volgende aandeelhoudersvergadering in mei, maar neemt op 31 december ontslag.

'De beslissing werd in onderling overleg genomen', zegt Texaf. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij met diverse activiteiten in Congo verwijst naar wet die moet garanderen dat voldoende vrouwen in de raad van bestuur zitting hebben.

'De huidige raad van bestuur is samengesteld uit 11 bestuurders, van wie 3 vrouwen. Deze samenstelling is niet conform de wetgeving die ingaat op 1 januari 2019 en die bepaalt dat het geslacht van 1/3 van de leden van de raad van bestuur moet verschillen van dat van de andere leden', zegt Texaf.

Met 3 vrouwen op de 10 bestuurders komt Texaf nog niet aan een derde vrouwen, maar volgens het bedrijf mag naar beneden afgerond worden.

'Domme regel'

In de praktijk verandert er evenwel weinig.

'Herman De Croo zal de vergaderingen van de raad blijven bijwonen als gast en dit ten minste tot het voorziene einde van zijn mandaat in mei 2019. Hij blijft ook een vergoeding krijgen. Het enige wat verandert is dat hij geen stemrecht meer heeft, maar aangezien we de traditie hebben om consensueel beslissingen te nemen, verandert er zo goed als niets', zegt Texaf-voorzitter Philippe Croonenberghs.

De voorzitter noemt de vrouwenquota, die uit Europese wetgeving voortvloeien, 'onnozel'. Hij vindt het 'frustrerend' dat daardoor een ervaren rot als De Croo geen bestuurder meer kan zijn. 'Het is een domme regel die de efficiëntie van onze raad van bestuur doorkruist. Het is niet makkelijk om vrouwen te vinden met voldoende kennis van Congo en er vaak ter plaatse gaan.'

Biechtvader

Congo-kenner De Croo (81) is sinds 1981 bestuurder bij Texaf en ook de oudste van de bestuurders.

Met de huidige politieke instabiliteit in Congo is het voor Texaf des te waardevoller om iemand als De Croo aan boord te hebben, zegt Croonenberghs. 'Herman De Croo heeft contacten bij alle politieke strekkingen in Congo. Politici van diverse partijen komen bij hem langs. Hij is zo'n beetje hun biechtvader.'