WDP bevestigt groeiprognoses

WDP, gespecialiseerd in logistiek vastgoed, verwacht dat de onderliggende winst per aandeel dit jaar met 7 procent stijgt.

WDP boekte tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 101,2 miljoen euro EPRA-winst, 12,4 procent meer dan vorig jaar. Dat is de winstmaatstaf die abstractie maakte van min- of meerwaarden op de vastgoedportefeuille en rente-indekkingen. Per aandeel was er een groei van 9 procent tot 4,55 euro.

De EPRA-winst is tevens het cijfer waarop WDP zijn dividenduitkering bepaalt. WDP stelt een dividend van 4,80 euro (bruto) in het vooruitzicht, 7 procent meer dan vorig jaar. Voor het volledige boekjaar rekent het management op 6 euro EPRA-winst per aandeel.

Groei

Voor de periode 2018-2020 streeft het bedrijf naar een cumulatieve winstgroei van 25 procent tot 7 euro per aandeel.