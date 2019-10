WDP bevestigt winst- en dividendprognose

WDP, de specialist in logistiek vastgoed, zit op schema om dit jaar een winst per aandeel van 6,50 euro te realiseren en een brutodividend van 5,20 euro uit te keren.

De tussentijdse verklaring van WDP houdt weinig verrassingen in: de activiteiten lopen goed en de resultaten mogen gezien worden.

Over de eerste negen maanden behaalde het bedrijf uit Wolvertem een EPRA-winst (courante winst van de strategische operationele activiteiten) van 114 miljoen euro. Dat is 12,6 procent meer dan in de overeenstemmende periode van 2018. Daarmee zette de trend uit de eerste zes maanden - een winststijging van 12,5 procent - zich door. Per aandeel bedraagt de EPRA-winst 4,91 euro (+7,9%).

De hogere EPRA-winst is vooral te danken aan de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in 2018 en 2019, voornamelijk in Nederland en Roemeniƫ. WDP hield daarnaast de operationele en financiƫle kosten goed onder controle.

Bezettingsgraad

De magazijnen van WDP zijn bijna volledig verhuurd. Eind september bedroeg de bezettingsgraad 97,3 procent, een lichte verbetering tegenover eind juni (97,1%).

De schuldgraad bedroeg op 30 september 51,5 procent. Door de verdere uitvoering van projecten zal dit tegen het einde van het jaar oplopen tot circa 52 procent.

WDP legde in het derde kwartaal voor zowat 75 miljoen aan investeringen vast. Dat brengt het totale volume aan nieuwe investeringen binnen het groeiplan 2019-23 op circa 400 miljoen euro.

Splitsing in 7

De specialist in logistiek vastgoed bevestigt de ambitie over heel 2019 een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel te realiseren. Ook de doelstelling van een brutodividend van 5,20 euro (+8% tegenover 2018) blijft overeind.