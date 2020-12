WDP bouwt megadistributiecentrum in Gent

De investering van 80 miljoen euro in het multimodale logistieke park WDPort of Ghent is de grootste ooit in logistiek vastgoed in België.

WDP bouwt een multimodaal distributiecentrum van 150.000 vierkante meter in de haven van Gent. De Belgische retailers X2O Badkamers, Overstock Home en Overstock Garden van de groep Legio van de discrete West-Vlaamse ondernemer Jan Ollevier gaan er onder één dak wonen.

Veel retailers hebben het vandaag moeilijk en slanken af. Maar er zijn er ook die nog fors willen uitbreiden. Met zijn drie retailmerken, goed voor al meer dan 60 winkels, wil Legio in België, maar nog meer in Nederland, sterk groeien. De groep lonkt ook naar andere landen. 'Onze producten zijn zeer volumineus. We kunnen dan ook alleen maar slagen als we logistiek optimaal zijn georganiseerd', verantwoordt Peter Demets, de CEO van X2O, de investering van 80 miljoen euro. Volgens de makelaar JLL is het de grootste individuele investering in logistiek vastgoed ooit op de Belgische markt.

Legio, nog even met zijn hoofdzetel in Oostkamp, huurt vandaag zo'n 100.000 m² op Antwerpen-Linkeroever. Daar kon het evenwel geen eigenaar van worden. De mogelijkheden tot uitbreiden en een optimale multimodale invulling waren er in de ogen van het bedrijf niet optimaal. De groep ging daarom op zoek naar een multimodaal distributiecentrum van 150.000 m², met toegang tot water-, spoor- en snelwegen. De groep voert veel in uit Azië. Een directe toegang tot de zee en een containerterminal waren dan ook zeer belangrijk.

WDPort of Ghent

De Legio Groep koos als locatie WDPort of Ghent, een Europees logistiek platform van 180.000 m², dat door WDP is ontwikkeld aan het Kluizendok in de haven van Gent (nu North Sea Port). Zeven jaar geleden maakte WDP het voornemen bekend voor de uitbouw van WDPort of Ghent. De haven was toen nog een blinde vlek op de kaart van de grootste logistieke vastgoedspeler in de Benelux. WDP gaat er een massief gebouw optrekken, met zones van telkens zo'n 20.000 m². De drie retailmerken hebben complementaire hoogseizoenen. De compartimentering biedt flexibiliteit om met ruimte en medewerkers te schuiven.

Minderheidsparticipatie

Voor het eerst zal WDP slechts minderheidsaandeelhouder (29%) zijn in dit project. Ook al had de groep de totale investering van 80 miljoen euro moeiteloos alleen kunnen dragen. 'De eigenaar wou echt zijn eigen gebouw hebben, maar wilde tegelijk onze ervaring. Grote terreinen van die omvang zijn ook niet zo gemakkelijk te vinden', zegt Joost Uwents, de CEO van WDP.

Door de forse investering is WDPort of Ghent nu volledig volgebouwd (220.000 m²). Er is wel mogelijkheid om het park met nog eens 100.000 m² uit te breiden.

WDP start met de ontwikkeling na het verkrijgen van de bouwvergunning, die verwacht wordt in de loop van het voorjaar van 2021. De oplevering zal gefaseerd gebeuren over een periode van anderhalf,jaar.

Jan Ollevier

Legio Groep werd in 2004 opgericht door de discrete West-Vlaamse ondernemer Jan Ollevier. De groep omvat drie retailketens: X2O, Overstock Garden en Overstock Home. X2O is gespecialiseerd in badkamerinrichting. Het heeft 21 vestigingen in België en 10 in Nederland. Daar komen er binnenkort nog twee bij.

Overstock Garden is de Belgische marktleider in tuinmeubelen en aanverwante. Het telt 22 vestigingen in België en een in Nederland. Ook met die tak wil Legio groeien in Nederland. Overstock heeft sinds kort ook een interieuraanbod via Overstock Home, dat 13 verkooppunten in België telt. Voor X2O en Overstock Garden lonkt de groep ook naar andere Europese markten.

De groep telt 600 à 700 medewerkers. Financiële cijfers worden niet bekendgemaakt. Het gaat in elk geval om een omzet van vele honderden miljoenen euro's. Het investeringsfonds Vendis Capital II trad enkele jaren geleden toe om de verdere groei van Legio te ondersteunen.

Andere investeringen

Hoewel Ollevier graag discreet door het leven gaat, duikt zijn naam hier en daar op. Zo zetelt hij in de raad van bestuur van Premier Development Fund 2 (PDF2), een vastgoedinvesteringsfonds (123 miljoen euro) dat projecten financiert van de ontwikkelaar Ion.