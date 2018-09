WDP breidt uit in Zellik

WDP, gespecialiseerd in logistiek vastgoed, heeft in Zellik een site van circa 22.000 m² verworven die aansluit bij zijn bestaande site voor Euro Pool System.

Voor de nieuwe site, die zal herontwikkeld worden, legt WDP 5 miljoen euro op tafel. De deal werd voldaan door inbreng in natura. In ruil gaf het vastgoedbedrijf 44.860 nieuwe aandelen uit tegen 115,92 euro per aandeel.