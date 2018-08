WDP groeit sneller dan verwacht

WDP, de marktleider voor logistiek vastgoed in de Benelux, is aardig op weg om de begin dit jaar naar boven bijgestelde doelstellingen te halen.

De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten en de basis voor de dividenduitkering, steeg bij WDP in de eerste zes maanden van 2018 met 14 procent met 65,1 miljoen euro. De analist van Degroof Petercam had maar een stijging met 6 procent tot 60,7 miljoen euro verwacht.

De EPRA-winst per aandeel bedraagt 2,94 euro, gestegen met 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.

De bezettingsgraad zit op 97,3 procent (30 juni 2018), tegenover 97,4 procent per 31 december 2017. De gemiddelde resterende looptijd tot de eerste opzegmogelijkheid van de huurcontracten en tot eindvervaldag van de WDP-portefeuille bedraagt respectievelijk 6,0 jaar en 7,5 jaar (inclusief zonnepanelen).

Nieuwe investeringen

Eind juni 2018 bedraagt de schuldgraad 54,8 procent , tegenover 50,8 procent per 30 juni 2017. WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,00 euro voor 2018, alsmede een beoogd brutodividend van 4,80 euro.Dat is telkens een stijging met 7 procent..