WDP haalt 200 miljoen euro op

WDP, de specialist in logistiek vastgoed, haalt 200 miljoen euro extra kapitaal op bij institutionelen. Het is de eerste gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) die gebruikmaakt van de nieuwe regelgeving die in april werd goedgekeurd.

Het aandeel van WDP werd woensdag kort na 14 uur geschorst. Alleen institutionelen krijgen de kans om in te schrijven op de kapitaalverhoging.

Bij 'accelerated bookbuilding' (ABB) of de versnelde plaatsing van aandelen, waarbij grote beleggers nieuwe aandelen mogen kopen, kan een beursgenoteerd bedrijf op een paar uur tientallen of honderden miljoenen euro's ophalen. Bij biotechbedrijven is het een zeer veel gebruikte formule.

Door nieuwe regelgeving, die sinds april van kracht is, kan dat voortaan ook voor gvv's. Die moeten daarvoor wel hun statuten aanpassen. Onder meer WDP en Xior hebben dat de voorbije maanden gedaan.

Kleine beleggers kunnen elk jaar inschrijven op extra aandelen via het keuzedividend. Joost Uwents CEO WDP

Tot voor kort konden gvv's alleen publieke kapitaalverhogingen doorvoeren. De oorspronkelijke wetgeving op de 'vastgoedbevaks' uit 1995 wilde daarmee de kleiner belegger beschermen. Dat heeft het voordeel dat kleine beleggers ook de kans krijgen om in te schrijven op een kapitaalverhoging door het uitoefenen van hun voorkeurrecht. Dat is evenwel een complexe en tijdrovende procedure.

Voordelen

Vooral voor snelgroeiende gvv's als WDP, Montea, Aedifica en Xior was dat almaar meer een handicap. Het is erg belangrijk dat ze gebruik kunnen maken van de ABB-procedure. Die procedure kunnen ze na het afsluiten van een belangrijke transactie snel opstarten.

Publieke kapitaalverhogingen vragen daarentegen veel tijd. Als er grote overnames gebeuren zonder dat eerst kapitaal is opgehaald loopt de schuldgraad sterk op.

Bij een gvv mag die niet boven de 65 procent gaan, de facto laten de convenanten met de banken dat niet toe. Als het beursklimaat in de volgende weken omslaat, kan dat zeer vervelend zijn om een publieke kapitaalverhoging te doen.

Als men voordien extra kapitaal publiek ophaalt, maar men kan geen interessante transacties doen, blijft het geld op het spaarboekje staan. Dat overkwam Befimmo tijdens de financiële crisis.

Korting

De ABB-procedure is ook belangrijk om grote internationale investeerders aan te trekken. Die willen vaak pas intekenen als ze voldoende aandelen kunnen krijgen. Bij een publieke kapitaalverhoging krijgen ze daar vaak de kans niet toe.

Joost Uwents, CEO van WDP, benadrukt dat kleine beleggers nog altijd aan hun trekken kunnen komen. 'Elk jaar kunnen ze inschrijven op extra aandelen via het keuzedividend, meestal met een korting van zo'n 5 procent op de beurskoers.'

Groei

70 miljoen investeringen WDP kondigde woensdag ook voor 70 miljoen euro investeringen aan.

WDP blijft fors groeien. Het kondigt in de marge van de kapitaalverhoging woensdag nieuwe investeringen ter waarde van 70 miljoen euro aan in België en Nederland. Het gaat om 100.000 vierkante meter voorverhuurde logistieke ruimte in België (Londerzeel) en Nederland. WDP is dit jaar al voor 475 miljoen euro aan engagementen aangegaan.

Het is de bedoeling om in de periode 2019-2013 1,5 miljard euro te investeren. Er is uitzicht op 340 miljoen euro nieuwe engagementen in de komende 18 maanden.

Prognose