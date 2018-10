WDP koopt site van De Persgroep

De Persgroep verkoopt zijn site in Kobbegem voor 13 miljoen euro aan de logistieke reus WDP. Dat vernam De Tijd.

De site van De Persgroep in Kobbegem, in totaal 5 hectare met onder meer 9.000 vierkante meter kantoren en ruime parkings, werd dit jaar in de markt geplaatst omdat De Persgroep naar Antwerpen verhuist.

Tegen de verwachtingen in was de belangstelling zeer groot. ‘Er is in die buurt nu eenmaal niets van die omvang beschikbaar’, aldus een vastgoedmarktanalist. Ontwikkelaars als WDP , Montea, De Paepe, Domo (de familie Jan De Clerck) toonden naar verluidt allemaal grote interesse. Net als de in de buurt gevestigde tanktransportspecialist Vervaeke die een nijpend tekort aan ruimte heeft.

Cluster

Uiteindelijk bracht WDP het hoogste bod uit. Door het verwerven van De Persgroep-site kan WDP er in de buurt een heuse cluster uitbouwen van zowat 10 hectare. Vorige maand verwierf WDP er immers al de aangrenzende Ziegler-site onder de vorm van een inbreng in natura van 5 miljoen euro.

Aan de overkant van de straat investeerde WDP twee jaar geleden nog 30 miljoen euro voor een herontwikkeling en nieuwbouw voor de bedrijven Antalis en Euro Pool System. Niet onbelangrijk is ook dat de familie De Pauw, de hoofdaandeelhouder van WDP , in de buurt van Kobbegem haar thuisbasis heeft.

De verkoop van de Persgroep-panden in Kobbegem zou eerstdaags officieel worden gefinaliseerd. Er wordt van uitgegaan dat ook hier een inbreng in natura zal gebeuren. Dat betekent dat De Persgroep wordt betaald onder de vorm van nieuwe aandelen WDP. Dat komt neer op een minikapitaalverhoging bij WDP. Die aandelen worden dan meestal meteen herplaatst bij institutionelen.

Voor WDP wordt door de transactie het eigen vermogen versterkt en daardoor de schuldgraad verlaagd, ondanks het feite dat de vastgoedportefeuille groeit. Persgroep-CEO Christian Van Thillo noemt het nieuws 'voorbarig'. WDP was niet bereikbaar voor commentaar.

Antwerpen

De site van De Persgroep stond al enige tijd te koop. De mediagroep van Christian Van Thillo bouwt een nieuwe zetel aan het Kievitplein in Antwerpen, vlak bij het Centraal Station. Ook VTM Nieuws verhuist naar Antwerpen.