WDP krikt jaarprognose op

E-commerce heeft een turbo op het bedrijfsmodel van de logistieke speler gezet. Idem voor het aandeel WDP, dat intussen tegen een premie van 110 procent op de onderliggende portefeuille noteert.

WDP krikte over de eerste helft van 2021 de nettowinst 15 procent op, naar 97 miljoen euro of 0,53 euro per aandeel. Het gaat om de courante winst, dus exclusief de boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille die het groepsresultaat alle kanten kunnen doen opzwiepen.

Over het eerste halfjaar beliepen die latente meerwaarden op de portefeuille logistieke parken een forse 370 miljoen euro. Gevolg: volgens de IFRS-boekhoudnormen verdrievoudigde de groepswinst ruim naar 450,7 miljoen euro of 2,49 euro per aandeel. Inclusief zonnepanelen wordt de portefeuille nu op 5,3 miljard euro ingeschat.

De sterke stijging van de portefeuille weerspiegelt de turbo die de pandemie op e-commerce heeft gezet. Een trend waar WDP al vroeg op inspeelde door neer te strijken in logistieke draaischijf Nederland, intussen goed voor 49 procent van de portefeuiille.

Dankzij die turbo verhoogt WDP nu de prognose voor de courante nettowinst over heel 2021 van 1,07 tot 1,10 euro per aandeel, 10 procent meer dan een jaar eerder. Idem voor het dividend: ook daar voorspelt CEO Joost Uwents een toename met een tiende, tot 0,88 euro per aandeel.

Merk op dat de sterke staat van dienst van de marktleider in logistiek vastgoed intussen ook stevig in de beurskoers verrekend zit. Minus de schulden beloopt het netto-actief nu 16,9 euro per aandeel. En dus impliceert de beurskoers donderdagavond, 35,66 euro, een premie van 110 procent.