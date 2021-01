WDP legt de lat nog wat hoger

De specialist in logistiek vastgoed lost zijn prognoses voor 2020 in en schroeft zijn groeiambities nog op, dankzij de boost die de pandemie aan e-commerce geeft.

Dan toch een volle euro: WDP legt over het pandemiejaar 2020 een nettowinst per aandeel van exact 1 euro voor. Dat was voor de logistieke speler ook de doelstelling aan het begin van 2020, maar CEO Joost Uwents had die ambitie in augustus een beetje getemperd. Tot 'de bovenkant van de vork van 0,95 à 1 euro'.

Uwents gaf in de zomer al mee dat hij de indruk had 'dat de markt opnieuw begon aan te trekken'. Een knipoog die bij de update oktober nog een stuk vetter werd. Uiteindelijk ging WDP effectief over de lat. De courante nettowinst - exclusief boekhoudkundige meer- of minwaarden op rente-indekking en de portefeuille - steeg 15 procent tot 175 miljoen euro ofte 1 euro per aandeel (+8%).

De aandeelhouders genieten mee van de groei: het brutodividend gaat 8 procent hoger naar 0,80 euro, in lijn met de groei van de winst per aandeel.

De onzekerheid eerder dit jaar was logisch. De lockdowns van de lente voedden de vrees dat verschillende huurders van WDP-magazijnen hun huur niet zouden kunnen betalen of zelfs failliet zouden gaan. Het was ook niet ondenkbaar dat klanten nieuwe investeringen zouden uitstellen.

Dat bleek niet het geval, integendeel. Bedrijven investeren door corona en de bijhorende boom in e-commerce niet minder maar meer in hun logistieke keten.

Herziening naar boven

De voorzichtigheid van een paar maanden geleden, heeft plaats gemaakt voor een groot vertrouwen voor de komende jaren. Beleggers waarderen WDP, dat al ruim een decennium geleden het Nederlands potentieel in e-commerce zag, nu op 5 miljard euro (zie grafiek). Ook van bij de collega's Montea en VGP - beide huisbaas van Amazon - kwamen er de voorbije weken vooral positieve signalen.

Het is niet de eerste keer dat WDP zijn groeiplan bijstelt. Zowel het driejarenplan 2011- 2013, het vierjarenplan 2013-2016 als het vijfjarenplan 2016-2020, hadden gemeen dat het management een jaar eerder dan gepland haalde.

Bij de voorstelling van de jaarcijfers over 2018 had WDP een vierjarenplan 2019-2023 voorgesteld. De groep wou haar vastgoedportefeuille uitbreiden van 3,5 naar 5 miljard euro. Dat doel krikt Uwents nu op naar 5,5 miljard euro.

Het zou niet logisch zijn als we niet meer ambitie zouden hebben dan te groeien met 500 miljoen over twee jaar. Joost Uwents CEO WDP

In de eerste twee jaar van het plan had WDP zijn portefeuille al uitgebreid met één miljard euro (waarvan 450 miljoen euro in het coronajaar 2020). 'Er is een structureel sterke vraag naar logistiek vastgoed. Het zou niet logisch zijn als we niet meer ambitie zouden hebben dan te groeien met 500 miljoen euro over twee jaar'.

WDP kleurt de ambitie in met een verse deal. De magazijnier mag in het Noord-Brabantse Veghel voor 65 miljoen euro een 70.000 m² meter groot verdeelcentrum bouwen voor Alloga, Europees marktleider in logistiek voor de zorgsector.

Dividend

De expansie van de portefeuille moet ook het groeipad van het aandeel schragen. WDP voorspelt dat de winst per aandeel van 1 euro per aandeel in 2020 via 1,07 euro in 2021 over 2023 naar 1,15 euro klimt. In 2024 moet 1,25 euro voorgesteld. Over boekjaar 2021 zou het dividend in lijn met de winst 7 procent stijgen, naar 0,86 euro bruto.

Wall Street luistert mee WDP behoort nu tot de twintig grootste beursgenoteerde vastgoedgroepen in Europa. En krijgt zo ook steeds meer interesse van Amerikaanse investeerders. Voor het eerst organiseert WDP een analistenmeeting om 15 uur. Dat maakt het mogelijk voor Amerikaanse analisten om de meeting live te volgen en vragen te stellen. De meeting is ook voor de kleine Belgische belegger live te volgen, via deze Teams-link. De verwachtingen over WDP zijn zeer hoog. Op basis van de slotkoers van donderdag (28,38 euro) noteert WDP met een premie van 57 procent op de netto-actiefwaarde.

De financiering van de groei is geen probleem. Een klassieke kapitaalverhoging bij WDP is niet aan de orde. De schuldgraad beloopt een relatief bescheiden 46,6 procent.

WDP kon in 2020 netto voor 192 miljoen euro meerwaarden op de portefeuille boeken, waardoor de schulden op de balans 'verwateren'. In feite bedroeg de meerwaarde nog beduidend meer. Dat bedrag werd afgeroomd met 42 miljoen euro door de verhoging van de registratierechten in Nederland van 6 naar 8 procent.

WDP kon het voorbije boekjaar ook rekenen op trouwe aandeelhouders die voor ruim de helft voor een dividend in aandelen in plaats van cash opteerden. Een keuzedividend dat op zich al 50 miljoen extra eigen vermogen opleverde.

Bovenste beste buur