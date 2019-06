WDP voert de forcing in Duitsland

WDP gaat in zee met een Duitse partner om logistiek te ontwikkelen in Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg.

Voor WDP betekent deze stap een uitbreiding van de bestaande portefeuille in de Benelux naar het oosten. VIB Vermögen is daarentegen al jaren actief in Zuid-Duitsland en zal door de samenwerking met WDP actiever worden in het noorden van het land.