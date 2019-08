WDP verkoopt oude erwtjesfabriek in Leuven

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het pand werd in 1886 gebouwd en huisvestte een fabriek van Marie Thumas, de eerste conservenfabriek van ons land. Na de sluiting van de fabriek in 1977, bood het onderdak aan een bonte mix van culturele, sportieve en creatieve activiteiten zoals een jazzclub en een squashclub.

Het gebouw verkeert evenwel in een slechte toestand en staat ook gedeeltelijk leeg. De woningen in het pand werden recent door de Wooninspectie ongeschikt verklaard.

Omdat de gebouwen een historische en industriële erfgoedwaarde hebben, zullen ze in combinatie met nieuwbouw worden gerenoveerd. Naast verenigingen voor cultuur, sport en ontspanning en woonvormen zal de focus van de toekomstige activiteiten na renovatie - in de lijn van de ontwikkelingen in de aanpalende Vaartkom - vooral liggen op lokale ambachten en maakbedrijven in de creatieve en circulaire economie. Hoe de site er in detail zal uitzien, is momenteel nog onduidelijk.