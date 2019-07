WDP verrast met splitsing van aandeel in zeven

WDP, de specialist in logistiek vastgoed, gaat zijn aandeel in zeven splitsen. Tegen de huidige koers komt de nieuwe koers in de buurt van de 23 euro, de koers waartegen het aandeel twintig jaar geleden naar de beurs trok.

Het nieuws van de splitsing werd bekend gemaakt in de marge van de bekendmaking van de halfjaarresultaten. De beslissng hoeft eigenlijk niet te verbazen. Dinsdag sloot het aandeel WDP af op 156 euro. Door de sterke koersstijging van de voorbije jaren (de koers ging alleen al de voorbije tien jaar maal vier) was WDP een van de 'zwaardere aandelen' op de Brusselse beurs geworden. En ondertussen werd de aandeelhouder verwend met een gul en bijna ieder jaar stijgend dividend.

Liquiditeit

Volgens sommige studies kan een splitsing van een aandeel de liquiditeit van het aandeel doen stijgen met 1,5 à 2 procent. Voor institutionele beleggers maakt het niet zo veel verschil uit. Bij kleinere beleggers, en zo heeft WDP er heel wat, speelt de grootte van een aandeel pschychologisch wel een rol. De doorsnee-belegger zou zich beter voelen in het bezit van 100 aandelen van 10 euro, dan van 10 aandelen van 100 euro.

Wanneer aandelen zeer lang en sterk stijgen kunnen ze zelfs onbetaalbaar worden voor kleinere beleggers. Er bestaan aandelen met een koers van 10.000 euro of dollar en meer. Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Warren Buffett, is er een mooi voorbeeld van. Ook dichter bij huis is Co.Br.Ha een stevige klepper.

Bart Lips, Senior Equity Salestrader bij Kempen & Co maakte de analyse 'Which price?' rond de argumentatie voor een aandelensplitsing. Hij vindt het persoonlijk het handigst als een aandeel noteert tussen de 15 euro en de 25 euro.

Niet uniek

De groep uit Wolvertem is niet het eerste Belgische bedrijf dat een splitsing van het aandeel aankondigt. Umicore deed het nog niet zo lang geleden. Econocom deed het al vaker. De beslissing van WDP is ook te vergelijken met die van Kinepolis in 2014. Toen dat aandeel na twee jaar van zeer sterke stijging meer dan 140 euro noteerde, besliste de raad van bestuur een splitsing in vijf voor te stellen.

WDP is de eerste gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die zijn aandeel splitst. De belegger in een GVV-aandeel haalt een belangrijk deel uit de uitkering van de winst onder de vorm van een dividend. Omdat er relatief hoge dividenden worden uitgekeerd wordt het aandeel van een GVV 'minder snel te zwaar'.

Verwacht wordt dat de goedkeuring bij WDP voor de splitsing, die moet ingaan op 2 januari 2020, op een buitengewone algemene vergadering in oktober door een grote meerderheid van de aandeelhouders zal worden gedragen.

WDP kondigde ook aan zich als eerste GVV om te vormen van een commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap, zoals door de nieuwe regelgeving wordt gevraagd.

Forse herwaardering

De halfjaarresultaten van WDP liggen in de lijn van de verwachtingen. De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten en bepalend voor de uitkeerbare winst en dus het dividend, steeg in de eerste zes maanden met 12,5 procent tot 73,2 miljoen euro. De EPRA-winst per aandeel nam toe met 7,5 procent tot 3,16 euro.

Het resultaat op de vastgoedportefeuille maakte een sprong van 35,3 miljoen euro naar 151,2 miljoen euro. Dat was het gevolg van een forse herwaardering van het logistiek vastgoed met 4,1 procent. Vastgoed, en in het bijzonder logistiek vastgoed, ligt vandaag zeer goed in de markt.

Voor 2019 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel (een stijging van 8 procent). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2019 (uitbetaalbaar in 2020) vooropgesteld tot 5,20 euro bruto per aandeel, eveneens een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018.

Voor de periode 2019-23 wordt gestreefd naar een jaarlijkse stijging van de EPRA-winst van 6 procent tot 8,00 euro in 2023.