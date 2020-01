WDP voorspelt ook voor 2020 stevige groei

WDP , de marktleider in logistiek vastgoed, heeft de beloftes van bij de kapitaalronde van 200 miljoen euro in november ingelost. Zowel nettowinst per aandeel als brutodividend stegen over 2019 met 8 procent, tot respectievelijk 0,93 en 0,74 euro per aandeel. Voor 2020 belooft WDP meer van hetzelfde: 8 procent groei van winst en dividend per aandeel, tot respectievelijk 1 en 0,80 euro.