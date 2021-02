WDP wil 200 miljoen euro ophalen

De specialist in logistiek vastgoed WDP hoopt 200 miljoen euro op te halen via een private plaatsing van nieuwe aandelen.

Vorige week pakte WDP uit met de verrassende mededeling dat de ambitieuze plannen nog een niveau hoger worden getild. Het doel is om tegen 2023 een portefeuille van 5,5 miljard euro in handen te hebben, of een half miljard euro meer dan oorspronkelijk gepland.

Concreet komt het erop neer dat de portefeuille van WDP in 2019-2023 met 2 miljard euro zal aandikken. WDP heeft al een investeringsvolume van 1 miljard euro geïdentificeerd, maar ziet 'voldoende mogelijkheden en diepte in de markt voor verdere groei'.

Dovemansoren

De opgeschroefde ambities van WDP zijn niet in dovemansoren gevallen. Beleggers stuwden het aandeel opnieuw tot boven de kaap van 30 euro. Voor WDP was dat het sein om een nieuwe kapitaalverhoging door te voeren om de balans te versterken. De logistiekvastgoedspeler wil de nieuwe aandelen plaatsen bij internationale gekwalificeerde en/of institutionele investeerders. De nieuwe aandelen geven recht op de winst vanaf 1 januari 2020 en op het brutodividend van 0,80 euro bruto over het boekjaar 2020.

De referentieaandeelhouder van WDP, de familie De Pauw (via RTKA), schrijft voor een bedrag van 20 miljoen euro in op de nieuwe aandelen. 'Daarmee onderstreept de historische referentieaandeelhouder nogmaals het vertrouwen in WDP en zijn toekomstperspectieven', luidt het in het persbericht.