WDP zet steeds meer in op Roemenië

GROEIPOOL ROEMENIË

Roemenië ontpopt zich niet alleen tot een belangrijke logistieke draaischijf in Oost-Europa, het land is ook één van de groeipolen in Europa. Volgens data van het Internationaal Monetair Fonds moest het land in 2017 met een groei van 7 procent in de Europese Unie alleen Ierland (+7,8%) laten voorgaan. Dit jaar voorsfpelt het IMF 5,1 procent groei, alleen het kleine Malta zou nipt beter scoren.

De werkloosheid is er met minder dan 5 procent erg laag. Hét probleem - zoals elders in Europa - is echter de ontvolking. Elk jaar verliest Roemenië zo'n 100.000 inwoners, het equivalent van een stevige provinciestad. De centrale bank waarschuwt herhaaldelijk dat die krimp, in combinatie met een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, een hypotheek legt op de toekomstige groei.