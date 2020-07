WDP ziet de markt aantrekken

WDP bouwt in Lokeren het internationaal distributiecentrum van Barry Callebaut. Toch is Nederland zijn belangrijkste markt. De portefeuile is er even groot als in België en Roemenië samen.

De impact van de coronacrisis blijkt voor WDP beperkt. Het groeiplan en het dividend zijn niet in gevaar. Naar het einde van het tweede kwartaal zag de marktleider voor logsitiek vastgoed de activiteiten zelfs meer dan verwacht aantrekken.

De courante winst van WDP , de voor het dividend cruciale winst zonder boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille en rente-indekking, steeg in de eerste zes maanden met 15 procent tot 84 miljoen euro. Dat gaf per aandeel een toename met 7,9 procent, van 0,45 naar 0,49 euro per aandeel.

Groeiplan

De specialist in logistiek vastgoed blijft op schema om zijn doelstellingen voor het groeiplan 2019-23 te halen. In de eerste zes maanden werd een investeringsvolume van circa 200 miljoen euro geïdentificeerd. De teller voor het groeiplan staat nu op 750 miljoen euro, goed voor de helft van de geambieerde groei.

Financieel heeft WDP nog ruimte om te groeien. De toename van de schuldgraad ging de voorbije zes maanden van 45 procent naar 46,6 procent.

Knipperlicht

De bezettingsgraad bedroeg 98,2 procent. Dat is het hoogste peil sinds 2008. Zoals de andere vastgoedbedrijven is WDP sterk afhankelijk van zijn bezettingsgraad. Die kan zelfs op een markt met schaarste aan logistiek vastgoed onderuit worden gehaald door faillissementen. In deze onzekere coronatijden is dat zeker niet denkbeeldig.

Een aantal klanten hebben liquiditeitsproblemen. Momenteel heeft WDP 94 procent van de huurgelden van het tweede kwartaal 2020 ontvangen. 4 procent of 2,7 miljoen euro van de huurgelden is onderhevig aan een herschikte betalingstermijn en 2 procent dient nog betaald te worden.

We zien een bevestiging en zelfs acceleratie van voor ons interessante structurele tendensen zoals e-commerce, technologische ontwikkelingen, en duurzaamheid. Joost Uwents CEO WDP

Aantrekkend

WDP maakt zich niet te veel zorgen. Het zag naar het einde van het tweede kwartaal de activiteiten sneller dan verwacht terug oppikken. 'We zien een bevestiging en zelfs acceleratie van voor ons interessante structurele tendensen zoals e-commerce, technologische ontwikkelingen, en duurzaamheid die de vraag ondersteunen naar moderne logistieke infrastructuur', stelt Joost Uwents, de CEO van WDP.

Prognose

Voor 2020 verwacht WDP een courante winst van 0,95 tot 1 euro per aandeel. De groep verwacht uit te komen aan de bovenkant van de vork (tegenover 1 euro bij de start van het jaar). Er is een beperkte impact van de verwachte vertraging in de oplevering van de projecten in uitvoering alsook een verwachte stijging in de voorziening voor probleemdebiteuren.

WDP gaat er nog steeds van het uit dat initieel voorzien een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) van 0,80 euro bruto per aandeel (+8%), realistisch is.

Concurrentie