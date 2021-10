Waalse vastgoedgroep Cayman niet langer beschermd tegen schuldeisers

De beslissing botst op onbegrip bij Cayman. 'Onze vraag om de gerechtelijke organisatie te verlengen is afgewezen. Deze beslissing slaat de groep, haar partners en haar werknemers met verstomming', klinkt het in een reactie. Een mogelijkheid om de beslissing aan te vechten is er niet, maar de groep, die driesterrenhotels bouwt en uitbaat en 180 werknemers tewerkstelt, bezweert dat ze alles op alles zal zetten om haar activiteiten en werkgelegenheid te behouden.

Het familiebedrijf raakt in steeds nauwere schoentjes. In juli raakte bekend dat het Gentse hof van beroep Cayman begin dit jaar veroordeeld heeft voor bedrog bij de verkoop van kamers in het Aalsterse Ibis-hotel. Ook in Gent zit de groep in de problemen. Investeerders die via het crowdlendingplatform BeeBonds obligaties kochten voor een Gents hotel dat Cayman zou bouwen en uitbaten, eisen hun geld terug.