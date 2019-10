WeWork implodeert, oprichter wandelt weg als miljardair

De hippe coworkingstartup WeWork heeft misschien een reddingsplan van miljarden dollars nodig om te overleven, oprichter Adam Neumann zal er geen traan om laten. Aandeelhouder Softbank betaalt hem honderden miljoenen dollars om op te krassen.

Het verhaal van WeWork leek lang op het betere sprookje. De in 2010 uit de grond gestampte startup profileerde zich als dé werkplek van de 21ste eeuw, door gebouwen in bruisende steden te leasen, er een millennial-sausje over te gieten met hippe interieurs en ze vervolgens voor korte termijn onder te verhuren aan startende ondernemers en freelancers als coworking-plekken.

Het bedrijf groeide als kool en een hoop investeerders sprongen op de kar. Dat leek lang uit te monden in een monster-IPO, die het bedrijf op 47 miljard dollar moest waarderen. Maar in de aanloop naar de beursgang, begonnen er aan een hoog tempo onfrisse verhalen over het bedrijf uit te lekken.

Schermvullende weergave Een WeWork-kantoor in Japan. ©Bloomberg

Daarin was co-oprichter en CEO Adam Neumann steevast de centrale figuur. De flamboyante Neumann mocht met zijn charisma en lef dan een belangrijke factor zijn geweest in het razende groeitraject van WeWork, zijn excentriciteit en los omspringen met de regels van deugdelijk bestuur bleken in aanloop naar de beursgang vooral een strop.

Run-DMC

De verhalen over Neumanns onconventionele stijl zijn ondertussen legendarisch. Hij installeerde een met alcohol doordrenkte feestcultuur binnen zijn bedrijf, met dure teambuilding events met open bars en popsterren. Toen het bedrijf in 2016 in een besparingsoperatie 7 procent van het personeel moest ontslaan, gaf de CEO even later een speech over hoe WeWork er op lange termijn beter van zou worden. Na de speech vielen diensters de zaal binnen met plateaus vol tequila, en stapte rapper Darryl McDaniels - de DMC in Run-DMC - het podium op om de 80's hit 'It's Tricky' ten berde te brengen.

Schermvullende weergave Een kantoor van WeWork in New York. ©AFP

Ook dat Neumann zijn echtgenote Rebekah Paltrow - zus van actrice Gwyneth - een belangrijke rol in het bedrijf gaf, werd op ongeloof onthaald. Hoewel Paltrow hoegenaamd geen kennis van zaken had, stond het haar vrij bizarre beslissingen te nemen. Op eigen houtje verbood ze plots het consumeren van vlees door WeWork-werknemers. En naar verluidt ontsloeg ze verschillende werknemers na een gesprek van enkele minuten, simpelweg omdat 'hun energie' haar niet aanstond.

Belangrijker nog dan de excentrieke bevliegingen van Neumann, waren zijn schimmige financiële transacties. Zo bleek WeWork kwistig privéleningen te verstrekken aan het management, kocht Neumann op de rekening van WeWork een privéjet van 60 miljoen dollar om plezierreisjes mee te maken, en cashte hij voor de IPO al honderden miljoenen met de verkoop van aandelen.

Kaartenhuis

Die roekeloze houding, gekoppeld aan een businessmodel dat er maar niet in slaagde winst te maken, schrikte potentiële beleggers dermate af, dat de beursgang moest worden afgeblazen. Dat deed het kaartenhuisje van de aan razend tempo geld verbandende startup - WeWork maakte in het eerste halfjaar een verlies van 900 miljoen dollar - in elkaar klappen. Zo was er extra financiering van 6 miljard dollar gekoppeld aan de IPO, geld dat broodnodig was om de boel overeind te houden.

47 miljard Waardering Op het toppunt werd WeWork op 47 miljard dollar gewaardeerd.

Neumann deed in september al een stap opzij als CEO, maar bleef nog aan als voorzitter. Maar ook daar maakt grootaandeelhouder Softbank nu een einde aan. De Japanse techreus, die al meer dan 10 miljard dollar investeerde in WeWork, heeft een reddingsplan uitgedokterd voor zijn rampinvestering. Belangrijk onderdeel daarvan is dat Neumann mag opkrassen.

Hij vertrekt evenwel niet gratis. Deel van de reddingsdeal is dat Softbank om controle te verwerven voor een miljard dollar aandelen overkoopt van de oprichter. Daarnaast krijgt hij een 'consulting fee' van 185 miljoen dollar, en verstrekt het Japanse bedrijf hem een lening van 500 miljoen dollar om zijn persoonlijke schulden - Neumann heeft vijf huizen - te dekken. In totaal sleept de ex-CEO dus 1,7 miljard uit de brand. Hij blijft overigens gewoon minderheidsaandeelhouder, met plaats in de raad van bestuur.