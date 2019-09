'WeWork stelt geplaagde beursgang uit'

De verhuurder van gedeelde werkruimtes zal pas op zijn vroegst in oktober een beursnotering krijgen, melden ingewijden aan The Wall Street Journal.

Bij een financieringsronde werd WeWork enkele maanden geleden nog gewaardeerd op 47 miljard dollar. De zorgen over de integriteitsregels bij het bedrijf, de zogenaamde corporate governance, en het verlieslatende bedrijfsmodel hebben daar een flinke hap uitgenomen . De banken die de beursgang begeleiden, vrezen dat de teller bij een beursgang nu zou blijven steken op 10 miljard dollar.

Softbank

De korting is een stevige aderlating voor partijen die eerder dit jaar geld in het bedrijf hebben gepompt op basis van een waardering van 47 miljard dollar. De bekendste geldschieter van WeWork is de Japanse techreus Softbank, die 29 procent van het bedrijf bezit.