WeWork-topman stapt op

'In het belang van het bedrijf heb ik beslist een stap opzij te zetten', aldus Neumann in een mededeling.

De uitgestelde beursgang - volgens het bedrijf later dit jaar, maar volgens de Britse Financial Times, dat zich beroept op ingewijden, misschien pas in 2020 of later - werd Neumann zwaar aangewreven. Beleggers toonden bitter weinig animo voor de aandelen van het verlieslatende bedrijf, mede door Neumanns controversiële handel en wandel.