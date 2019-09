WeWork zet beursgang door 'aan halve prijs'

De hippe kantoorspecialist WeWork zet ondanks tanende interesse van beleggers zijn beursgang door. Volgens nieuwsdienst Reuters wordt de waardering van het bedrijf zowat gehalveerd tegenover vorige week, tot 10 à 12 miljard dollar.

Zeggen dat de beursintroductie van de hippe kantoorspecialist WeWork niet echt vlot, is een understatement. Om beleggers te vermurwen, zou moederbedrijf The We Company een forse korting overwegen en de controversiële rol van oprichter Adam Neumann en diens vrouw Rebekah inperken.

De verhuurder van gedeelde werkruimtes heeft een aanvraag voor de beursgang op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq ingediend bij beurswaakhond SEC. Bronnen zeggen aan persbureau Reuters dat gemikt wordt op een waardering tussen 10 en 12 miljard dollar. Vorige week was nog sprake van 20 à 30 miljard dollar.

Het betekent in elk geval een stevige aderlating voor de partijen die eerder dit jaar geld in het bedrijf hebben gepompt op basis van een waardering van 47 miljard dollar. De bekendste geldschieter van WeWork is de Japanse techreus Softbank, die 29 procent van het bedrijf bezit.

Rebekah

Ook kwam WeWork met meerdere wijzigingen om beleggers te paaien. Zo beloofde het bedrijf om geen familieleden van de huidige topman Adam Neumann tot het bestuur toe te laten. Ook moet er nog dit jaar een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurslid komen. Het bestuur krijgt bovendien de bevoegdheden om Neumann weg te sturen en zijn opvolger aan te wijzen.

Daarmee komt WeWork tegemoet aan de kritiek op de grote rol die Rebekah Neumann, de vrouw van Adam, was toegewezen.

Vastgoeddeals

Neumann belooft verder winsten uit vastgoeddeals terug te geven aan WeWork. De topman heeft zelf vastgoed gekocht en dat weer aan WeWork doorverkocht. Ook daarop kwam veel kritiek van potentiële investeerders.

Het beursdebuut zou al deze maand plaats kunnen vinden, aldus ingewijden tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat voor eind september in ieder geval de beprijzing van de beursgang rond moet zijn.