Wereldhave Belgium knipt fors in dividend

De verhuurder van shopping centra laat de dividendknip maandag voorbeurs omfloerst weten in een persbericht met als titel: 'Aanpassing financiële kalender'. Daaruit blijkt dat Wereldhave Belgium op 13 november een brutodividend zal uitbetalen van 4,50 euro. Dat is 14 procent minder dan vorig jaar (5,20 euro). Het dividend staat daarmee terug op het niveau van 2015.

Initieel voorzag de raad van bestuur over het boekjaar 2019 een brutodividend uit te keren van 5,20 euro, hetzelfde niveau als vorig jaar. 'Als voorzichtigheidsmaatregel omtrent een gezond liquiditeitsbeheer in het kader van de onzekere impact van Covid-19 heeft de raad van bestuur het dividend bijgesteld', klinkt het in het persbericht. Wereldhave Belgium benadrukt dat het verlaagde dividend nog steeds hoger ligt dan 80 procent van de winst, een wettelijke verplichting voor een gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv).