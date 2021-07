Wereldhave Belgium knipt winstprognose bij

Nu winkelen nog altijd meer run dan fun shopping is, tempert CEO Nicolas Beaussillon de verwachtingen voor 2021.

De vastgoedgroep Wereldhave Belgium boekte over de eerste helft van 2021 een nettowinst van 12,1 miljoen euro of 1,44 euro per aandeel. Dat is een stuk beter dan de eerste helft van 2020, toen het nettoresultaat 18 miljoen in het rood ging.

De voornaamste reden voor de verbetering is dat in vergelijking met de start van de pandemie in 2020 de groep minder forse afboekingen moet slikken op zijn collectie winkelcentra en kantoren. Pro memorie: bijna 90 procent van de portefeuille zijn winkelcentra zoals Belle Ile in Luik, Ring Shopping in Kortrijk, Les Bastions in Doornik en - het zorgenkind - Shopping 1 in Genk. De rest zijn in essentie twee kantorenparken, Medialaan in Vilvoorde en De Veldekens in Berchem.

De nieuwe CEO, Nicolas Beaussillon volgde op 1 januari Kasper Deforche op, moest nog 6 miljoen minwaarden slikken, tegenover 35 miljoen een jaar eerder. Zonder rekening te houden met die afboekingen kwam de 'courante' nettowinst, zeg maar de winst uit de gewone huuractiviteit, uit op 18,4 miljoen euro of 2,18 euro per aandeel.

Voor heel 2021 tempert Beaussillon de verwachtingen. Waar hij in april nog een winst per aandeel van 4,50 euro in het vooruitzicht stelde, is dat nu 4,30 euro. Die bijstelling heeft twee redenen, leert het halfjaarverslag. Eén: de pandemie die zich nog altijd voelen. Run shopping is nu eenmaal minder rendabel dan fun shopping. 'Dat heeft de vennootschap er toe aangezet om de verzoeken van huurders over eventuele tijdelijke begeleidingsmaatregelen in acht te nemen'. Kortingen op de huur dus, in één of andere vorm.

Ten tweede koos vorig jaar drie kwart van de aandeelhouders om het dividend niet in cash maar in nieuwe aandelen te ontvangen. Dat is natuurlijk positief, de groep houdt in onzekere tijden cash in huis, maar verhoogt wel het aantal 'hongerige mondjes' dat een deel van de winst opeist. Het aantal stukken Wereldhave Belgium 'in circulatie' is zo van 7,8 naar 8,4 miljoen gestegen.

Merk op dat beleggers uit vrees dat winkelcentra en kantoren nooit meer echt als voorheen zullen zijn een grotere 'afboeking' op de beurskoers hebben toegepast dan de afboeking die Wereldhave Belgium zelf op de portefeuille moest doorvoeren (zie grafiek).