Wereldhave Belgium sluit akkoord rond Carrefour-winkel in Luik

Wereldhave Belgium heeft met Carrefour een overeenkomst bereikt over de supermarkt in het winkelcentrum Belle-Île in Luik. Daarmee is toch een van de twee Carrefour-kopzorgen van de baan.

De zware herstructurering die Carrefour begin die jaar aankondigde, had ook ernstige gevolgen voor Wereldhave Belgium . Twee grote supermarkten van de Franse retailer die dichtgaan, zijn immers gevestigd in winkelcentra van het vastgoedbedrijf. Het gaat om de winkelcentra Belle-Île in Luik en Shopping 1 in Genk. De Carrefour-supermarkten zijn belangrijke aantrekkingspolen voor consumenten en voeden daarmee ook de shoppingstroom in het hele winkelcentrum.

Voor de Carrefour-supermarkt in Luik is nu een oplossing gevonden, laat Wereldhave Belgium weten in de trading update over het derde kwartaal. De vastgoedspeler heeft een akkoord met Carrefour op zak voor het beëïndigen van de huidige huurovereenkomst. Tegelijk wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor een oppervlakte van 4.500 m² waarop een nieuwe 'Carrefour Market' zal worden ingericht. Dit nieuwe contract start op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van 18 jaar. De huurprijs per vierkante meter is 'licht hoger' dan de huidige prijs per vierkante meter, stipt Wereldhave Belgium aan.

De nieuwe huuroppervlakte is kleiner dan de huidige, zodat Wereldhave Belgium er 'nieuwe middelgrote units' zal kunnen inrichten. Er lopen reeds gesprekken met een aantal grote ketens voor deze nieuwe winkels.

De transactie met Carrefour zal geen impact hebben op de huurresultaten voor 2018. 'De impact op het volgende boekjaar zal afhangen van de verhuring van de vrijgekomen ruimte', klinkt het voorts. Wereldhave Belgium zal de middelen van de beëindigingsvergoeding gebruiken om de vrijgekomen ruimte te herontwikkelen en ook deels het verlies aan huurinkomsten voor die vrijgekomen ruimte compenseren.

Over het tweede winkelcentrum waar een bedreigde Carrefour-winkel is gevestigd, Shopping 1 in Genk, rept Wereldhave Belgium met geen woord.