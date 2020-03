Wereldhave Belgium stuurt winstwaarschuwing

Behalve supermarkten en apotheken mag geen enkele winkel open zijn in het weekend. Dat heeft gevolgen voor de winst van winkelpandenverhuurders zoals Wereldhave Belgium.

Wereldhave Belgium waarschuwt dat de uitbraak van het coronavirus gevolgen kan hebben voor de winst van het bedrijf. Hoe groot precies, weet het bedrijf niet. 'Vanwege de beperkte visibiliteit op de mogelijke duurtijd van deze pandemie, is het momenteel onmogelijk in te schatten wat de impact kan zijn op het nettoresultaat van de kernactiviteiten per aandeel voor het lopende boekjaar 2020', staat in een persbericht.

De winstwaarschuwing komt er nadat de regering beslist heeft dat winkels zeker tot 3 april niet meer open mogen zijn in het weekend. Alleen supermarkten en apotheken krijgen een uitzondering.

Topdag

Het gros van de winkels wordt verplicht op zaterdag te sluiten. Dat is hun topdag.

Dat is een stevige aderlating voor de uitbaters van elektro-, kleding-, meubel- en andere winkels. Voor velen is zaterdag de topdag van de week. De vraag rijst of ze de inkomsten die ze op zaterdag mislopen op andere dagen kunnen inhalen.

Als de winkeliers minder inkomsten hebben, dreigen ook de verhuurders van de winkelpanden negatieve gevolgen te ondervinden. Als huurders hun huur niet kunnen of willen betalen, loopt Wereldhave Belgium omzet en winst mis. De groep is eigenaar van enkele Belgische winkelcentra, waaronder die in Genk, Nijvel en Luik.

Flexibiliteit

Wereldhave zal de schade deels mee moeten opvangen. 'Wereldhave Belgium zal samen met haar businesspartners uitkijken naar mogelijke oplossingen omtrent flexibiliteit ten opzichte van contractuele afspraken, zonder evenwel eenzijdig afbreuk te doen aan bestaande verbintenissen.'