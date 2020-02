Wereldhave Belgium voorspelt lagere winst

Het vastgoedbedrijf Wereldhave Belgium, dat vooral shoppingcentra maar ook enkele kantoorgebouwen verhuurt, heeft vorig jaar meer winst geboekt, maar voorspelt voor 2020 een daling.

De nettowinst van de kernactiviteiten kwam in 2019 uit op 5,92 euro per aandeel. Dat is 3,1 procent meer dan in 2018 en in lijn met de eigen prognose. Wereldhave Belgium trok eind oktober de winstverwachting op tot 5,85-5,95 euro per aandeel.

De bezetting van het vastgoed is afgelopen jaar licht verslechterd. Eind 2019 was 95,2 procent verhuurd tegen 96,2 procent een jaar eerder. De daling deed zich zowel voor bij de retailportefeuille als bij de kantoren.

Het winkelvastgoed was eind vorig jaar voor 96,3 procent bezet, wat 0,9 procentpunt minder is dan eind 2018. Volgens Wereldhave Belgium is dat het gevolg van enkele vertrekkende huurders en van enkele faillissementen (o.m. Coolcat). In zijn vijf winkelcentra mocht het bedrijf afgelopen jaar bijna 20 miljoen bezoekers verwelkomen, 4,95 procent meer dan een jaar eerder en een stuk beter dan de markt (-0,9%).

Full service center

De bezettingsgraad van de kantorenportefeuille verslechterde van 90,6 naar 89,2 procent. Het kantorenpark ‘De Veldekens’ in Berchem-Antwerpen is nagenoeg volledig verhuurd, maar ‘Business&Media’ in Vilvoorde blijft steken op 75 procent. Wereldhave Belgium gaat de komende jaren 8,6 miljoen euro investeren om de kantoorgebouwen technisch te verbeteren en aantrekkelijker te maken.

De plannen om het winkelcentrum Belle-Île in Luik uit te breiden zijn gewijzigd ‘om rekening te houden met de evolutie in de retailmarkt en om toekomstige flexibiliteit in te bouwen’, klinkt het in het persbericht. Wereldhave Belgium wil er nu een ‘full service center’ van maken. Het is niet meteen duidelijk wat dat inhoudt. De bouwwerken zouden, afhankelijk van de vergunningen, kunnen starten in de tweede helft van het jaar.

Met 29,33 procent blijft de schuldgraad van Wereldhave Belgium erg laag, zelfs nog iets lager dan eind 2018 (29,68%).

Dividend en vooruitzichten

De aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend van 5,20 euro bruto over het voorbije boekjaar. Dat is evenveel als over 2018. Net als toen zullen ze in principe kunnen kiezen tussen een uitkering in cash, in aandelen of een combinatie van beide. De beslissing of er effectief een keuzedividend komt, zal op 20 april worden genomen door de raad van bestuur.

De vooruitzichten van Wereldhave Belgium vallen wat tegen. Het bedrijf verwacht voor 2020 een nettowinst uit de kernactiviteiten tussen 5,55 en 5,65 euro. In vergelijking met 2019 zou dat een winstdaling tussen 4,6 en 6,25 procent impliceren. Het vastgoedbedrijf zegt wel dat de vooruitzichten nog kunnen worden aangepast in functie van de uitkering van een keuzedividend.