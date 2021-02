Wereldhave Belgium waardeert 58 miljoen af

De winkelpandenverhuurder Wereldhave Belgium voert een waardevermindering door van 58 miljoen euro. Daardoor boekte het bedrijf in 2020 22 miljoen euro verlies. De oorzaak is het coronavirus. Wereldhave verlaagt zijn dividend opnieuw.

Dat de winkelpanden van Wereldhave België in 2020 hard afzagen door het coronavirus en de bijbehorende winkelsluiting blijkt uit het jaarverslag dat de vastgoedverhuurder woensdagavond laat publiceerde. Het bedrijf boekte 22,2 miljoen euro verlies, terwijl er in 2019 nog 29 miljoen euro winst was.

De oorzaak is een waardevermindering van 57,9 miljoen euro. Die is een rechtstreeks gevolg van corona. Doordat de situatie over het virus nog altijd hoogst onzeker is, zijn de gebouwen boekhoudkundig minder waard. De winkels liggen vooral in shoppingcenters - zoals in Genk, Luik en Kortrijk - en die kregen het door corona nog harder te verduren dan andere winkels.

Huur kwijtschelden

In veel gevallen is Wereldhave genoodzaakt zijn winkeliers uitstel van betaling of huurkwijtschelding te geven. Als het dat niet doet, dreigen winkels failliet te gaan en dan dreigen de huurinkomsten van Wereldhave helemaal weg te vallen. Bovendien is het niet uitgesloten dat de huurprijzen in de toekomst dalen, als corona tot een golf van winkelsluitingen leidt.