West-Vlaams trio haalt megasite in Gentbrugge binnen

De Waregemse miljardair Pascal Vanhalst en de West-Vlaamse vastgoedgroepen Danneels en Group Monument hebben na een lange biedstrijd de Gentse Arsenaalsite gekocht van de NMBS. De vastgoedontwikkelaar Ghelamco grijpt dus naast het enorme vastgoedproject.

De spoorwegmaatschappij NMBS heeft begin dit jaar beslist de zogenaamde Arsenaalsite in de Gentse deelgemeente Gentbrugge van de hand te doen. Het Arsenaal, en enorm terrein van twintig voetbalvelden groot, was de oudste spoorwegwerkplaats van Vlaanderen. Maar het gebied lag er verlaten bij sinds de NMBS twee jaar geleden haar activiteiten had verplaatst naar een nieuwe werkplaats in het nabijgelegen Melle.

Bij de start van de derde biedronde was er sprake van een bod van 61 miljoen euro.

De NMBS wilde het terrein voor minstens 30,6 miljoen euro verkopen, maar het werd al snel duidelijk dat de uiteindelijke verkoopprijs een pak hoger zou liggen. Bij de start van de derde biedronde was er sprake van een bod van 61 miljoen euro. In de wandelgangen was te horen dat een van de bekendste geïnteresseerden Ghelamco was, het bedrijf van de West-Vlaamse vastgoedondernemer Paul Gheysens.

Maar die grijpt nu dus naast het Arsenaal. De enorme vastgoedsite, die wordt vergeleken met het Brusselse Tour & Taxis, komt in handen van een eveneens West-Vlaams trio. De Brugse vastgoedgroep Danneels bevestigt maandag dat ze samen met de restauratiespecialist Group Monument en de Waregemse industriële ondernemer Pascal Vanhalst de site overkoopt voor een nog onbekend bedrag.

West-Vlaamse families

Wat de drie van plan zijn met het Arsenaal is nog niet bekend. Sowieso wordt het nog even wachten voor de site echt kan worden herontwikkeld. Een andere projectontwikkelaar, Revive, sleepte eerder al een contract in de wacht om tussen 2022 en 2025 het terrein nieuw leven in te blazen en te beschermen tegen verder verval.

Het West-Vlaamse familiebedrijf Danneels bestaat al 45 jaar en is vooral bekend als ontwikkelaar van nieuwe woonbuurten in Vlaanderen. De groep, met kantoren in Brugge en Duffel, draait een omzet van meer dan 60 miljoen euro. Sinds vorig jaar wordt het bedrijf geleid door de Nederlander Karsten Foekens. Group Monument uit Ingelmunster wordt dan weer gecontroleerd door de familie De Poorter - Pieter De Poorter is vandaag CEO - en is wereldwijd bekend voor renovatie- en restauratieprojecten.

De discrete West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst mag zich sinds midden dit jaar dan weer miljardair noemen nadat hij begin juli zijn belang in de verdeler van onderdelen voor vorkliften TVH heeft verkocht aan de autogroep D'Ieteren. Een deel van de 1,2 miljard euro die hij cashte met die deal zette Vanhalst al aan het werk door via zijn familiy office Quva te investeren in het Nederlandse ConDoor Door Solutions.