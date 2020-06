Winkeleigenaars wachten bange dagen

Zelfs de retailvastgoedmarkt hield in België tijdens de eerste zes maanden van dit jaar goed stand. Maar de prognoses voor een groot deel van die markt zijn veel minder gunstig dan die voor de logistiek. Rond de kantoormarkt hangen vooral veel vraagtekens.

De cijfers voor de eerste zes maanden ogen niet slecht. 'De impact van corona zit nog niet in de cijfers. Het herstel zal tijd vragen, net als na de financiële crisis van 2008-2009. De kantoormarkt zit vandaag in een betere uitgangspositie dan toen. Dat kan niet van de retailmarkt worden gezegd', zegt Jean-Philip Vroninks, de CEO van de Belgische tak van de makelaar Jones Lang LaSalle (JLL).

1. Kantoren: onzekerheid

De verhuur van kantoren kende een forse terugval door de lockdown. Hoe snel herneemt de markt? In 2008-2009 lag de verhuur in Brussel 19 procent lager dan in de twee voorafgaande jaren. Er is vandaag minder kans op een overaanbod. In Brussel komt er tegen eind 2020 maar 300.000 vierkante meter 'speculatief' op de markt. Dat is kantoorruimte waarvoor vooraf geen klant heeft getekend. Dat is 2 procent van de kantoorcapaciteit. Na de financiële crisis was dat 4 procent. De leegstand is ook historisch laag. In Brussel bleef de prijsdaling na de financiële crisis beperkt tot 8 procent.

Vroninks gelooft nooit dat we allemaal massaal thuis blijven werken. '70 procent van de werknemers verkiest het grootste deel van de tijd op kantoor te werken.' De jarenlange daling van de densiteit van de kantoren wordt teruggeschroefd. 'Voor corona was gemiddeld 9,6 vierkante meter per werknemer beschikbaar. Tijdens corona was dat het dubbele. Waarschijnlijk gaan veel bedrijven naar 14,4 vierkante meter.'

2. Logistiek: verdere opmars

Zelfs tijdens de lockdown kreeg JLL nog een vijftigtal aanvragen van bedrijven die opslagruimte zochten. Door de financiële crisis was er een duidelijke terugval in dat segment in 2009 en 2010. De leegstand is lager dan toen op de as Antwerpen-Brussel (4,3 procent in 2009 versus 1,6 procent vandaag). De huurprijzen dalen niet. De e-commerce geeft een groeiversnelling. Bedrijven leggen grotere voorraden aan. Ze automatiseren. De magazijnen worden daarom steeds meer op maat gemaakt. Het wordt wel moeilijker ze een herbestemming te geven.

3. Retail: niet rooskleurig

De verhuur van retail in de eerste zes maanden was vrij goed. Maar er wordt een zeer zwakke tweede jaarhelft verwacht. Na de financiële crisis kwam de terugval pas echt in 2010. Toen was e-commerce nog geen te duchten concurrent. De voorbije vijf jaar steeg het aandeel van food & beverage (horeca) van 13 naar 24 procent. Daar worden nu de zwaarste klappen verwacht. Ook voor mode (nog 17 procent) wordt een verdere afbouw verwacht.

De leegstand van de winkels zit vandaag op 11 procent, het dubbele van tien jaar geleden. De uitbreiding van de winkeloppervlakte van 18 naar 23 miljoen vierkante meter weegt zwaar op de markt. Bijzonder weinig ketens zoeken bijkomende locaties. 'Nabijheid is vandaag een troef. Twee weken geleden noteerde het regionale shoppingcenter Docks Bruxsel 17 procent meer bezoekers dan een jaar eerder', aldus Vroninks. Baanwinkels hebben de beste troeven.

4. Investeringen: onder druk