Winst Home Invest verdrievoudigt

Vastgoedgroep Home Invest heeft in het eerste halfjaar een forse meerwaarde geboekt. Daardoor verdrievoudigde de winst tot 24,9 miljoen.

'Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door goede resultaten', zegt Home Invest in een toelichting van de halfjaarcijfers. Het opvallendste nieuws is een meerwaarde van 21,4 miljoen euro op vastgoedbeleggingen, tegenover 2,9 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Home Invest evalueert om de drie maanden met de hulp van experts de waarde van zijn vastgoedportefeuille.

Vooral dankzij de forse meerwaarde steeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 5,5 procent naar 482,5 miljoen euro. Home Invest bezit gebouwen verdeeld over 53 sites. De groep heeft ook twee ontwikkelingsprojecten in uitvoering en twee bestudeert twee andere.

Het gebouw The Pulse in Sint-Jans-Molenbeek werd op 18 mei opgeleverd. Het omvat 96 appartementen en 49 zijn al verhuurd. Voorts heeft Home Invest op 27 juni onder opschortende voorwaarden de vennootschap BE Real Estate, eigenaar van vier gebouwen, overgenomen. De opschortende voorwaarden zijn een regularisatie van overtredingen van de bouwvoorschriften. De regularisatie wordt eind 2018 verwacht.

Met die overname bevestigt Home Invest zijn plan om de investeringen uit te breiden naar toeristische verblijven. Op termijn kunnen dit soort activa 25 procent van de portefeuille vertegenwoordigen. De portefeuille omvat vooral huizen en appartementen. De huurinkomsten stegen met 10,5 procent jaar op jaar naar 12,1 miljoen.

Renteschommelingen

Er is ook minder goed nieuws. De stijging van de rente verminderde de waarde van de contracten waarmee Home Invest zich indekt tegen renteschommelingen. Daardoor daalde de reële waarde van financiële activa en passiva met 587.798 euro, tegenover een stijging van 1,4 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar.

De nettowinst steeg naar 24,9 miljoen, versus 8,4 miljoen in de eerste helft van 2017. Die verdrievoudiging is vooral te danken aan de meerwaarde op de portefeuille. De stijging van de winst van de kernactiviteiten met 4 procent naar 4,4 miljoen weerspiegelt de bijdrage van recente aankopen en van The Pulse.

Het uitkeerbaar resultaat daarentegen daalt met 15,5 procent naar 4,9 miljoen, euro omdat minder gebouwen zijn verkocht. De hoge meerwaarde op de vastgoedportefeuille heeft geen invloed op de uitkeerbare winst.

De vermindering van de uitkeerbare winst betekent niet noodzakelijk dat het dividend zal dalen. 'De raad van bestuur is van oordeel dat het dividend voor 2018 minstens gelijk zou moeten zijn aan dat van het vorige boekjaar, onder voorbehoud van een plotse en aanzienlijke achteruitgang van de residentiële vastgoedmarkt of andere onvoorziene gebeurtenissen.' Home Invest heeft de jongste jaren altijd zijn dividend verhoogd.