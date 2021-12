Woningmarkt ziet eerste tekenen van afkoeling

In 2021 stegen zowel het aantal vastgoedtransacties als de prijzen. Maar de jongste maanden werd het minder druk en was er in het laagste prijssegment zelfs een prijsdaling.

Over het hele jaar 2021 steeg het aantal vastgoedtransacties zowel in België als in Vlaanderen met zo’n 14 procent. Maar in de tweede helft van het jaar was het minder druk: in de laatste zes maanden van het jaar werden 11,3 procent minder transacties geregistreerd dan in de eerste zes. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Die verzamelt de gegevens bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst, drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.

‘Vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar ging het erg hard op de vastgoedmarkt met uitzonderlijk hoge transactieniveaus. De abnormale piek lijkt voorbij, maar dat neemt niet weg dat het druk is en blijft’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘De afkoeling is een goede zaak. We gaan naar een normalere situatie met meer evenwicht tussen vraag en aanbod, tussen kopers en verkopers. Er komt opnieuw ruimte om te onderhandelen.’ Het transactieniveau zit ongeveer op hetzelfde niveau van het tweede semester 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis.

Goedkoopste segment

Over het hele jaar zaten de prijzen in de lift, maar ook daar is een kentering merkbaar. Vanaf het vierde kwartaal daalden de prijzen in het segment tot 300.000 euro tegenover het derde trimester, wat de afgelopen vijf jaar nooit eerder gebeurde. ‘Dat is een van de gevolgen van de coronacrisis. De kopers zijn veeleisender geworden en willen meer ruimte, groen in de omgeving en een tuin. Ze zijn bereid daarvoor te betalen en kopen in een hoger prijssegment’, zegt van Opstal. ‘Huizen in de lagere prijsklasse beantwoorden niet aan hun criteria. Daarbij komt dat die laatste vaak energetisch slecht scoren, wat heel wat kopers afschrikt.’

We gaan naar een normalere situatie met meer evenwicht tussen vraag en aanbod, tussen kopers en verkopers. Er komt opnieuw ruimte om te onderhandelen. Bart van Opstal Woordvoerder Notaris.be

‘Hopelijk is dit een eerste voorzichtige indicatie dat er stilaan een einde komt aan de aanhoudende prijsstijgingen in het goedkoopste segment. Wat ook meespeelt, is dat sommige kopers van een eerste woning in Vlaanderen wachten met kopen tot 2022’, zegt van Opstal. De tarieven van de registratiebelasting voor de enige gezinswoning dalen vanaf Nieuwjaar. Het standaardtarief gaat van 6 naar 3 procent.

Huizen

Voor een gemiddeld Belgisch woonhuis moet 297.611 euro betaald worden of 7,5 procent meer dan vorig jaar. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging 13.000 euro of 4,6 procent.

‘Dat zijn de hoogste prijsstijgingen voor woonhuizen van de afgelopen vijf jaar, maar ze moeten gerelativeerd worden wegens de opgelopen inflatie. Dat neemt niet weg dat ze ook dan nog bovengemiddeld zijn’, zegt van Opstal.

In Vlaanderen moest gemiddeld 329.747 euro neergeteld worden voor een huis, een toename met 7,6 procent. In alle Vlaamse provincies zaten de prijzen in de lift. Het gemiddelde huis in Brussel kost 528.057 euro (+6 %) en in Wallonië 222.634 euro (+6,6 %).

Appartementen

De gemiddelde appartementsprijs steeg vorig jaar met 5,2 procent tot gemiddeld 257.228 euro. Na inflatie gaat het over een reële prijsstijging van 6.000 euro of 2,3 procent. Het aantal kamers is bepalend voor de prijs. In 2021 werd een appartement met één slaapkamer 8,2 procent duurder dan in 2020. ‘Maar door de coronacrisis zijn appartementen met drie slaapkamers nog meer in trek. Ze beantwoorden beter aan de criteria van de actuele koper’, zegt van Opstal. In vergelijking met 2019 werd bij de driekamerappartementen een prijsstijging met 15,2 procent opgetekend.

Gemiddeld kost een Belgisch appartement met twee slaapkamers 256.999 euro, zo’n 57.000 euro (+28,4%) meer dan een appartement met één slaapkamer. Voor een appartement met drie slaapkamers moet ongeveer 86.000 euro meer neergeteld worden dan voor eentje met twee slaapkamers (+33,4%).

In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 5,7 procent in een jaar naar 262.414 euro. De appartementen werden in alle Vlaamse provincies duurder. In de andere gewesten was de prijsstijging minder uitgesproken dan in Vlaanderen. In Brussel steeg de gemiddelde appartementsprijs naar 284.488 euro (+3,6%). In Wallonië klokte de prijs van een appartement af op 194.821 euro (+3,5%).

Leeftijd