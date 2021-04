‘Woningprijzen in Brussel zwaar ondergewaardeerd’

Op basis van de aantrekkelijkheid als stad behoren de woningprijzen in Brussel en Kopenhagen tot de meest ondergewaardeerde in de EU, blijkt uit een analyse van KBC die De Tijd kon inkijken.

Grote steden staan steeds meer in concurrentie met elkaar. KBC ging op zoek naar het verband tussen de relatieve aantrekkelijkheid van een Europese hoofdstad en de evolutie van de woningprijzen in die stad. Dat verband is er wel degelijk.

De studiedienst van de bank selecteerde 17 indexen die steden rangschikken volgens een reeks uiteenlopende kenmerken, zoals de levensduurte en -kwaliteit, hun economisch potentieel, de culturele dynamiek en de milieu-impact. Voor de 28 EU- hoofdsteden (ook Londen werd nog opgenomen) werd de link onderzocht met de prijsevolutie van een appartement.

‘We waren verrast door de hoge correlatie tussen de appartementsprijzen in een hoofdstad en de score in de stadsindexen’, zegt Jan Van Gompel, senior economist van KBC Groep.

Bij de Top 100 City Destinations Index (Euromonitor), die gebaseerd is op het aantal binnenkomende toeristen, is de correlatie het hoogst. De rangcorrelatie blijft zeer hoog bij de indexen die focussen op internationaal toerisme, innovatie en knowhow, levensduurte, duurzaamheid en infrastructuur. Het thema veiligheid blijkt minder of zelfs niet verband te houden met de appartementsprijzen.

Exorbitant

De vastgestelde over- of onderwaardering stemt niet overeen met de inschatting van de Europese Centrale Bank, gebaseerd op haar complex econometrisch model. Brussel blijkt op basis van zijn relatieve aantrekkelijkheid de meest ondergewaardeerde hoofdstad in de EU te zijn. Volgens de ECB kampt België, op basis van de cijfers van 2019, met een overwaardering van 10 procent.

Praag blijkt vanuit beide invalshoeken zwaar overgewaardeerd te zijn. Londen (18.000 euro per m²) en Parijs (16.000 euro per m²), nochtans bekend om hun exorbitante woningprijzen, zijn zowel op basis van hun relatieve aantrekkelijkheid als volgens de ECB niet ongewoon sterk overgewaardeerd.

Van Gompel benadrukt dat niet alleen de relatieve aantrekkelijkheid belangrijk is. De evolutie van het aantal huishoudens en hun structuur, de beschikbaarheid van de grond, de bouwactiviteit, de leegstand en nog een reeks andere factoren hebben een impact op het spel van vraag en aanbod. En dan zijn er nog het overheidsbeleid (stedelijke regulering, sociale huisvesting,…) en de hypotheekmarkt.

Vastgoedzeepbel

De kans op een vastgoedzeepbel in een hoofdstad inschatten is niet onbelangrijk om de prijsevolutie in het hele land in te schatten. Als de vastgoedprijzen in Brussel fors stijgen, stuwt dat de prijzen in Vilvoorde of Wemmel ook omhoog. Als Brussel internationaal minder aantrekkelijk wordt, heeft dat een impact op de prijsevolutie in de rand.

In veel grote Europese steden zijn de woningprijzen de voorbije jaren meer gestegen dan in de rest van het land. Soms liggen ze twee- tot driemaal zo hoog.