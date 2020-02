Wood Shapers gaat van A tot Z in hout

In april wordt het tiende en laatste houten kantoor opgeleverd in de Gare Maritime op Tour & Taxis in Brussel. Voor de bouwgroep CFE is het einde van die werken een nieuw begin. Wood Shapers bouwt alles in hout, van het prille begin tot de finish.

Is dit een commerciële stunt? Houtbouw is toch niet nieuw, vragen we Manu Coppens, de gedelegeerd bestuurder van het in het najaar opgerichte Wood Shapers, een joint venture in CFE van de takken BPI Real Estate (vastgoed) en CFE Contracting (bouw).

‘Ik daag u uit om een bedrijf te vinden dat omvangrijke bouwprojecten echt helemaal in hout uitvoert. We spreken over constructies van de klasse acht, de hoogste categorie qua omvang van de bouwprojecten. Wij zijn vandaag in staat om gebouwen uit 100 procent hout op te trekken, tot 80 meter hoog. De eerste opdrachten in Luxemburg (een kantoor voor de verzekeraar Baloise) en in België (Erasmus Garden voor Belfius) zijn binnen. We gaan ook de nieuwe hoofdzetel voor CFE bouwen, state of the art.’

'Wood Shapers gaat alle taken bij deze 'vrijwel-alles-in-houtprojecten' op zich nemen: van het uittekenen van het ontwerp tot de eigenlijke bouw en alle stappen die daartussen liggen, van de prefabricatie van de verschillende houtonderdelen tot de promotie van het gebouw', voegt Arnaud Regout, de nieuwe CEO, eraan toe.

Duurzaam bosbeheer

Coppens leidt ons door de Gare Maritime. Zo'n 175 mensen zijn er aan het werk, bouwvakkers van MBG, een van de bouwbedrijven van CFE, en van onderaannemers. Coppens illustreert de grote voordelen van hout. Het is een duurzaam bouwmateriaal, omdat bomen als enige CO2 absorberen tijdens hun levensduur. Maar ze worden gekapt om te bouwen? 'Bomen die een zekere leeftijd bereikt hebben, vaak 50 jaar, nemen geen CO2 op maar stoten het uit. Naaldbomen kappen is een onderdeel van duurzaam bosbeheer. Bedrijven op zoek naar duurzaamheid zullen massaal uitkomen bij houten constructies.'

Met houtbouw gaat meer tijd naar voorafgaand studiewerk, maar de bouw zelf verloopt veel sneller. Manu Coppens Gedelegeerd bestuurder Wood Shapers

Hout biedt een betere thermische isolatie dan beton, is minder zwaar (daarom ook zeer geschikt om bestaande gebouwen te verhogen) en vergt minder transport, zeven keer minder dan op een klassieke werf. Het basishout voor Wood Shapers wordt aangevoerd vanuit Duitsland en Oostenrijk. Wallonië? Enkel bomen boven de 400 meter voldoen aan de kwaliteitseisen.

Een pijnpunt is dat hout een duurder bouwmateriaal is dan beton. 'Bij een recente aanbesteding bleken we slechts 4 à 5 procent duurder. Er gaat meer tijd naar voorafgaand studiewerk, maar de bouw zelf verloopt veel sneller - er wordt met 'legoblokjes' gewerkt -, waardoor de uiteindelijke bouwtermijn met 20 procent kan worden ingekort.' De tien kantoren op Tour & Taxis werden in 15 à 16 maanden neergezet. MBG realiseerde in die periode een omzet van 90 miljoen euro op de werf. 'Met dezelfde mensen en middelen in de klassieke bouw hadden we dat nooit kunnen realiseren.'

Kennis

Het optrekken van grote houten constructies vraagt specifieke kennis. Alle onderdelen zijn geprefabriceerd. Het wordt extra efficiënt als het gebouw een repetitief karakter heeft. 'We hebben geen probleem om nieuwe mensen aan te werven, precies omdat hout het mogelijk maakt creatiever en duurzamer te werk te gaan', benadrukt Regout.