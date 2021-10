Xior: 'Ongeziene rush naar studentenkamers'

Xior verdiende over de eerste negen maanden van het jaar 1,19 euro per aandeel, meldt de beheerder van kosten in een persbericht dinsdag voorbeurs. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Xior herhaalt de winstprognose voor 2021 van 1,80 euro per aandeel. Dat is een toename met 6 procent.