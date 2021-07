Xior bouwt Antwerps hotel om tot studentenhuis

Xior, de 'kotmadam' van de Brusselse beurs, gaat het Antwerpse hotel Antwerp Inn omvormen tot het studentencomplex Roosevelt.

Het vastgoedbedrijf Xior gaat de 51 hotelkamers van het Antwerp Inn Hotel op de Franklin Rooseveltplaats verbouwen tot 'moderne studentenkoten'. Xior gelooft in het potentieel van het nieuwe complex dankzij 'zijn ligging in het centrum, op een steenworp van Universiteit van Antwerpen en met zijn vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer'.

18 miljoen Investering Het project in Antwerpen is goed voor een investering van 18 miljoen euro, met een initieel verwacht huurrendement van 5,75 procent.

'Dit project is de perfecte aanvulling op de bestaande portefeuille van Xior in Antwerpen, die al meer dan 1.000 kamers omvat', klinkt het in een persbericht. Het gebouw moet tegen de start van het academiejaar in 2023 klaar zijn. Het totale project is goed voor een investering van 18 miljoen euro, met een initieel verwacht huurrendement van 5,75 procent.

Eind maart had Xior, dat behalve in België ook actief is in Nederland, Spanje en Portugal, een vastgoedportefeuille van 1.573 miljoen euro, met 11.087 studentenunits. Inclusief de pijplijn is sprake van een portefeuille van 2 miljard euro en bijna 17.000 units.

Zorgen over het kotleven postcorona lijkt Xior zich niet te maken. Bij de voorstelling van zijn resultaten over het eerste kwartaal eind april stelde het vastgoedbedrijf vast dat 'studenten opnieuw zo snel mogelijk op kot willen'. In maart bleek de vraag in Leuven en Gent 20 keer groter dan het aanbod. Xior moest tijdelijk personeel in dienst nemen om de vraag op te vangen. Ook in de andere steden verloopt de verhuur zeer vlot.

Nederland

We zijn bijzonder trots dat we een operationele topresidentie in Breda hebben kunnen bemachtigen, die sinds haar opening vier jaar geleden nog niet één dag leegstand heeft gekend. Christian Teunissen CEO Xior

Ook in Nederland merkt Xior een verhoogde vraag en staan honderden mensen op de wachtlijsten. Daar doet Xior ook een overname. Vlak over de grens in Breda koopt het de bestaande studentenresidentie Studio City Park aan de rand van het centrum voor 24 miljoen euro. De overname tilt het aantal operationele kamers in Breda op van 226 naar 450, verspreid over vier locaties, waardoor extra schaalvoordelen ontstaan.