Xior breidt Belgische tak uit met studentenkoten van Quares

De beursgenoteerde kotmadam Xior vergroot haar Belgische portefeuille met een kwart door de overname van Quares Student Housing, een fonds dat ook gespecialiseerd is in studentenkoten.

Er is een grote fusie in de maak in de Belgische studentenhuisvesting. Xior, dat noteert op de Brusselse beurs, heeft een belang van 32,36 procent overgenomen van Quares Student Housing. Daarover heeft Xior een overeenkomst bereikt met de referentiaandeelhouders van Quares Student Housing. Dat zijn de familie Essers, de familie Costermans, Argenta Verzekeringen en KBC Asset Management.

Omdat Quares Student Housing in het verleden een beroep heeft gedaan op het publieke spaarwezen zal Xior een bod uitbrengen op de overige aandelen en converteerbare obligaties. Het bod heeft betrekking op alle aandelen en converteerbare obligaties die uitgegeven zijn door Quares Student Housing. Het gaat om 2.446 aandelen en 42 obligaties. De biedprijs bedraagt 19.984 euro per aandeel en 10.000 euro plus rente per converteerbare obligatie. Als Xior in zijn opzet slaagt, kost de hele operatie de kotmadam 155,8 miljoen euro, inclusief schulden.

Voor Xior betekent de deal alvast een stevige sprong voorwaarts. ‘Door deze intentie tot overname bundelen twee marktleiders hun krachten en creëren ze het grootste Belgische platform voor studentenhuisvesting', luidt het.

Quares Student Housing, opgericht in 2013, heeft een portefeuille van 29 studentenhuizen, goed voor 1.107 studentenkoten, verdeeld over Antwerpen (364), Brussel (267), Gent (330) en Luik (146). Daarvan is nagenoeg alles verhuurd, waardoor de huurinkomsten dit academiejaar 6,4 miljoen euro zullen bedragen en volgend jaar 6,7 miljoen euro. Daarnaast heeft Quares zich verbonden met twee ontwikkelingsprojecten in Brussel, goed voor nog eens 181 kamers.

Dankzij de deal zal Xior zijn marktleiderschap in België verder versterken en in totaal meer dan 6.000 studentenkamers zal hebben. Daarvan zijn er vandaag al 4.809 op de markt. De komende twee jaar worden er nog eens 1.211 opgeleverd. Met de Quares-portefeuille erbij kan Xior zijn aantal kamers met 30 procent optrekken, de waarde met een kwart. Eind juni bedroeg de reële waarde van de Belgische portefeuille van Xior 409 miljoen euro.

Om het even in perspectief te zetten: eind juni had Xior 285 panden in portefeuille, goed voor 11.466 kamers, verdeeld over België, Nederland, Portugal en Spanje. Samen zijn die goed voor een waarde van 1,7 miljard euro.

De deal zal ook positieve gevolgen hebben voor de resultaten. Door de toenemende schaalgrootte en de synergievoordelen verwacht Xior dat de operatie vanaf volgend jaar bijdraagt aan de winst. Voor het volgende boekjaar wordt gerekend op een kernwinst (EPRA-winst, dus zonder rekening te houden met de schommelingen van de waarde van de portefeuille), die 15 procent hoger zal liggen dan dit boekjaar. Dat is 5 procentpunten meer dan eerder aangekondigd. Om de deal te financieren doet Xior een beroep op bestaande kredietlijnen.

Met de overname van Quares Student Housing speelt Xior in op de groeiende populatie van studenten en het nijpende tekort aan studentenkamers. België telt vandaag 450.000 studenten en 30.000 doctoraatsstudenten. Volgens Xior zullen die aantallen jaarlijks nog groeien, met 1,5 procent in Vlaanderen en met 2,25 procent in Brussel en Wallonië. Tegen 2030 zullen er dus nog 134.000 studenten bijkomen. Daardoor zal tegen die tijd nood zijn aan 95.000 nieuwe studentenkamers. Dat tekort is nu ook al voelbaar. Het verhuurseizoen begon een maand eerder dan normaal, wat leidde tot een veel vroegere totale bezetting en een rush op de laatst beschikbare kamers.