Xior brengt bod uit op Spaanse kotmadam

Xior heeft een openbaar overnamebod uitgebracht op het Spaanse beursgenoteerde vastgoedfonds Student Properties Spain (SPS).

De Belgische specialist in studentenhuisvesting biedt 58,5 miljoen euro voor het vastgoedaandeel dat drie studentenresidenties met in totaal 725 bedden beheert in de universiteitssteden Madrid, Sevilla en Malaga. De biedprijs beloopt 2,3417 euro in cash, een forse premie op de jongste beurskoers (1,55 euro in Madrid).

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat SPS erg weinig wordt verhandeld op de beurs van Madrid en de koers de waarde van de onderliggende portefeuille niet weerspiegelt. Onlangs werd een kapitaalverhoging doorgevoerd om ook de activa van Malaga en Sevilla in te brengen. Maar de nieuwe aandelen die daarvoor in ruil werden uitgegeven, noteren vandaag nog niet. De huidige beurswaarde reflecteert alleen de waarde van de onderliggende activa in Madrid.

Naar 1.500 koten in Spanje

‘De overname van deze portefeuille zal Xior katapulteren naar een leidende positie op de Spaanse markt’, zegt Xior-topman Christian Teunissen. ‘Behalve de uitbreiding zal het ook een vijfde stad aan onze portefeuille toevoegen, waardoor onze organisatie aan schaalgrootte wint en we een nog sterkere basis kunnen leggen om de expansie in onze tweede thuismarkt voort te zetten.’