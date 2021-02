Xior krijgt concurrentie van Spaanse Airbnb's

De kotspecialist Xior zag zijn inkomsten in het coronajaar fors stijgen. Maar in Spanje krijgt 'de kotmadam van de Brusselse beurs' concurrentie van lege Airbnb-kamers.

De coronacrisis mag het studentenleven aan de universiteiten grotendeels stilgelegd hebben, de groeitrein van de Belgische kotspecialist Xior davert verder.

De 'kotmadam van de Brusselse beurs' zag het nettohuurresultaat vorig jaar aandikken tot 57,9 miljoen euro, 29 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf woensdagochtend voorstelde.

De groeiende inkomsten zijn te danken aan het overnamebeleid van Xior. Het bedrijf kocht in de herfst voor 92 miljoen euro de Zernike Toren met bijna 700 studentenkoten in Groningen. Ook nam Xior enkele projecten in Spanje en Portugal over. De 11.000 koten in de portefeuille zijn intussen 1,55 miljard euro waard, bijna een derde meer dan in 2019. En de groei stopt voorlopig niet. Xior heeft ook twee nieuwe projecten in Leeuwarden (18,5 miljoen euro) en het Spaanse Malaga (23 miljoen euro) gekocht.

Toch eindigde Xior 2020 netto 42 miljoen euro in het rood, nadat het bedrijf in 2019 nog 7,7 miljoen euro winst boekte. Xior wijt het verlies aan de stijging van het tarief voor de overdrachtsbelastingen bij de verkoop van vastgoed in Nederland. Daardoor daalde de waarde van de Nederlandse portefeuille met 42,6 miljoen euro. Bovendien moest het bedrijf zijn vastgoed in Spanje en Portugal herwaarderen (-7 miljoen euro).

Exclusief meer- of minwaarden op de portefeuille steeg de courante nettowinst per aandeel van 1,60 naar 1,70 euro per aandeel. Aandeelhouders krijgen van Xior niettemin een dividend van 1,36 euro bruto per aandeel, 4,6 procent meer dan in 2019.

Barcelona

De coronacrisis heeft weinig impact op de vraag naar koten en de betalingshygiëne van studenten. Xior noteert een stabiele bezettingsgraad van 97,7 procent. Ook de inningsgraad ligt amper onder het niveau van 2019. 'Niettegenstaande er in het vierde kwartaal quasi overal werd overgeschakeld op online lessen, blijft het merendeel van onze studenten toch hun studentenkamer gebruiken', stelt Xior.

In Spanje en Portugal, die minder dan een vijfde van de portefeuille uitmaken, voelt Xior de coronacrisis meer. Zo daalt in Barcelona de vraag naar studentenkamers. Volgens Xior waagt de toeristische sector zich op de studentenmarkt in een poging om een alternatieve invulling te vinden voor hun onbenutte capaciteit. Lees: studenten kunnen ook in Airbnb-woningen leven.

Ook in Portugal ondervindt Xior last van de verminderde aanwezigheid van internationale studenten. Als de coronacrisis voortduurt en de vaccinatie tegen de zomer niet leidt tot een versoepeling van het reisverkeer, kan dat 'een merkbare invloed hebben op de zomerverhuur van panden op het Iberische schiereiland', klinkt het.