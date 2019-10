Grootste uitbater van studentenkoten wil 205 miljoen ophalen

Xior, de beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting, gaat voor 205 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven. Het vers kapitaal moet dienen om de groei in Spanje en Portugal te versnellen.

De vastgoedgroep wil 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven en hoopt daarmee 205 miljoen euro op te halen. Het geeft de aandelen uit aan 43 euro per stuk. Dat is een korting van 14 procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren (50,60 euro).

De Brusselse 'kotmadam' kondigt tegelijk nieuwe investeringen aan in Spanje in Portugal voor een totaalbedrag van 171 miljoen euro. De vastgoedgroep is al een tijdje bezig aan een offensief op het Iberisch schiereiland. Het nam vorige maand nog een luxueuze studentencampus over in Madrid.