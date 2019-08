Xior op weg naar 9.000 studentenkamers

Xior, de specialist voor studentenhuisvesting, publiceert iets beter dan verwachte resultaten. Het is mooi op weg om de jaardoelstellingen van 1,60 euro winst per aandeel en een dividend van 1,30 euro te halen.

Xior kende een bijzonder actieve eerste zes maanden. Het deed zijn eerste investeringen in Spanje en Portugal voor een totaalbedrag van 53 miljoen euro. Het Iberisch schiereiland wordt een tweede thuismarkt, naast de nog steeds groeiende Benelux. Xior lanceerde ook een nieuw concept voor kortetermijnverblijven (Roxy).

De impact op de vastgoedportefeuille is groot. Op zes maanden tijd is die met 20,5 procent gestegen tot 982 miljoen euro. Inclusief de pijplijn is er sprake van een te verwachten portefeuille van 1,1 miljard euro met 9.000 verhuurbare studentenflats.

Bezettingsgraad

In de voorbije zes maanden steeg het aantal verhuurbare studentenunits van 4.105 naar 5.795. Vrijwel in alle gebouwen schuurt Xior aan tegen de volledige bezetttingsgraad. Dank zij de forse uitbreiding en een bezettingsgraad van 98,09 procent nam het nettohuurresultaat met 61 procent tot 20,9 miljoen euro.

De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten en sterk bepalend voor de uitkering van het dividend, steeg met 80 procent tot 10,5 miljoen euro.

Winst per aandeel

Het aantal aandelen is in de eerste zes maanden gestegen van 13,0 naar 14,3 miljoen aandelen als gevolg van kapitaalverhogingen. De EPRA-winst per aandeel nam toe 17 procent tot 0,75 euro per aandeel. Dat is meer dan verwacht door Herman Van der Loos, analist van Degroof Petercam (0,69 euro per aandeel).

De intrinsieke waarde van het aandeel (EPRA) klom van 31,45 euro eind december 2018 naar 32,15 euro per aandeel. Ook dat is meer dan de verwachting van de analist (31 euro per aandeel).

Kapitaalverhoging

De schuldgraad van de groep steeg in de eerstre zes maanden van dit jaar van 49,32 procent eind 2018 naar 54,42 procent eind jun 2019. Xior kan moeilijk een nog hogere schuldgraad bij haar bankiers voor langere tijd verantwoorden. Veel overnames bij Xior gebeuren evenwel door inbreng in natura, waarbij de verkopers van studentenvastgoed nieuwe aandelen van Xior ontvangen. Dat verlaagt op zich de schuldgraad.

Zoals andere gereglementeerde vastgoedvennootschappen past Xior zijn statuten aan om gebruik te maken van de nieuwe regelgeving die het mogelijk maakt om eenvoudig en snel een private plaatsing van nieuwe aandelen te kunnen doen als daar behoefte aan is. Dat bedrag wordt beperkt tot 10 procent extra aandelen over een periode van 12 maanden.

Xior is de enige vastgoedvennootschap die zich volledig toelegt op studentenkoten, die populair zijn als 'alternatieve' belegging

Tegen de huidige beurskapitalisatie is dat een kapitaalverhoging van 60 miljoen euro, Indien Xior snel meer geld nodig heeft voor zijn expansie lijkt een nieuwe kapitaaloperatie bij het grote publiek niet uitgesloten.