Xior-oprichter wordt actief in zorgvastgoed

Het Prinsenhof in Ronse, het eerste project van A-Star Group en Brixter in zorgvastgoed.

A-Star Group, de nieuwe vastgoedgroep van Xior-medeoprichter Ben Van Loo, wordt met het dochterbedrijf Brixter actief in zorgvastgoed. De eerste projecten zijn al een feit.

Ben Van Loo (55) ontpopt zich meer en meer als serieondernemer in de vastgoedsector. Nadat hij eerst mee aan de basis lag van Xior, de aanbieder van studentenhuisvesting, en dat bedrijf naar de beurs had gebracht, richtte hij de vastgoedgroep A-Star Group op. Die richt zich in België en het buitenland op studio's voor kortdurende verblijven met gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners elders in het gebouw. A-Star werkt daarvoor samen met de bouwreus Besix.

Zelf werd de groep ook actief in zorgvastgoed. Met het Prinsenhof in Ronse, een project met 76 woonunits voor zorgbehoevenden, tekent ze voor een eerste initiatief in die markt. Het Prinsenhof is al operationeel en zo goed als alle units zijn intussen verkocht.

Dochter

Met de oprichting van dochterbedrijf Brixter steekt A-Star Group voor zorgvastgoed nu een tandje bij. Brixter telt reeds acht werknemers en wordt geleid door Stijn Dhollander die zowel in zorgvastgoed als de ruimere vastgoedsector ervaring heeft. Dhollander kwam via het Prinsenhof in contact met A-Star Group.

De hoofdmoot (zowat 60%) van de focus van Brixter wordt zorgvastgoed. De rest bestaat uit klassieke activiteiten in de sector zoals appartementen, studentenhuisvesting en commerciële panden. Brixter legt zich voor zorgvastgoed toe op de commercialisatie ervan. Dat is niet het zoeken van zorgbehoevenden, maar de verkoop van de units aan privé-investeerders, vooral particulieren. Die kunnen rekenen op een rendementsgarantie.

Zorgdorpen

De ontwikkeling gebeurt door A-Star, in samenwerking met de vzw Zorgdorpen. Dat is een netwerkorganisatie voor mensen met een zorgvraag die op zoek zijn naar gepaste ondersteuning. Zorgdorpen telt 11 sites verspreid over Oost- en West-Vlaanderen.

200 zorgunits Er zijn alles bij elkaar plannen voor ruim 200 zorgunits tussen nu en 2023.

Brixter neemt de resterende commercialisatie voor het Prinsenhof voor zijn rekening. Er zijn alles bij elkaar plannen voor ruim 200 zorgunits tussen nu en 2023. De nieuwe projecten liggen onder andere in Merelbeke, Melle, Herenthout en Brugge. 'De plannen hangen af van de behoefte, niet omgekeerd', zegt Dhollander. 'Het is niet zo dat we eerst ontwikkelen en bouwen en dan kijken wie er terecht kan.'