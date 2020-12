Xior telt 92 miljoen neer voor Groningse studententoren

Exact vijf jaar na de introductie op de Brusselse beurs zet Xior zijn verschroeiende groei voort. De specialist studentenhuisvesting trekt 92 miljoen euro uit voor wat het grootste 'lijntje' in de portefeuille wordt: de Zernike Toren in de Noord-Nederlandse studentenstad Groningen.

De 74 meter toren werd ontwikkeld door de Amerikaanse private-equityreus KKR, bekend van de financier Henry Kravis . Zernike zal 698 studentenkamers toevoegen aan de portefeuille van Xior en is goed voor 6 procent huurrendement. Met de toren telt Xior nu voor meer dan 1 miljard kamers bij de noorderburen.

Pro memorie: luidens het halfjaarverslag per 30 juni was Nederland met 638 miljoen aan opgeleverde studentenkoten al veruit de belangrijkste markt voor Xior, gevolgd door België (301 miljoen), Spanje (162 miljoen) en Portugal (7 miljoen).

Xior financiert de deal met schulden, maar verzekert dat de schuldgraad onder de 55 procent blijft. Dat kan via de private plaatsing die de groep vorige maand doorvoerde: Xior haalde toen vlot 55 miljoen euro op bij grote beleggers , de derde kapitaalronde van het jaar.

CEO Christian Teunissen ambieert 15.000 studentenkamers tegen eind 2023, van ongeveer 10.500 nu. Ter vergelijking: dat is vijf keer meer dan de 2.035 koten bij de beursgang in december 2015.

Met de regelmatige kapitaaloperaties speelt Xior in op de beleggershonger naar alle activa die over lange termijn een stabiel rendement beleven, nu centrale banken met hun stimulusbeleid de rente op steeds meer langlopende obligaties naar nul of zelfs onder nul herleid hebben.